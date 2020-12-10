Звичайно ж, найкращим подарунком на Новий рік 2021 буде той, якого вона чекала та не здогадувалася, що отримає. Це має бути сюрприз. Хоча в деяких випадках краще все ж запитати наперед.

Ідеї 24 підготували подарунки дівчині чи дружині на Новий рік 2021, від яких ніхто не відмовиться.

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Косметика

Новорічний набір косметики – це безпрограшний варіант. Отримати косметику в подарунок! Хто ж відмовиться? Якісна косметика в яскравому та красивому упакованні, навіть без додаткового подарункового оформлення, створить святкову атмосферу вашим рідним, близьким та друзям.



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Парфуми

Такий подарунок ховає в собі певну частку ризику. Адже якщо вибирати парфуми наздогад, можна помилитися і подарувати не ті, які підійдуть вашій дівчині. Тому такий подарунок краще дарувати, якщо точно знаєте, про які парфуми або туалетну воду вона мріє, або який тип ароматів полюбляє. Якщо так, то якісні парфуми – це саме той варіант презенту на Новий рік, про який вам варто задуматися.



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Творчий майстер-клас

Якщо у коханої є улюблене хобі, вона займається рукоділлям, вишиває, пече торти, малює або просто мріє чомусь такому навчитися, зробіть їй воістину креативний подарунок – похід на майстер-клас. Там вона матиме змогу удосконалити свої навички, освоїти нові та, врешті-решт, просто отримати кайф від заняття улюбленою справою.



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Пристрої для укладання волосся

З таким подарунком ви не прогадаєте. Адже усі дівчата люблять доглядати за своїм волоссям. Знаменитий девіз: "Пряме завити волосся, кучеряве – випрямити!" Деякі дівчата роблять це винятково у свята, інші – щоранку. На щастя, зараз з'явилося море пристроїв, які полегшують цю справу і дуже економлять час: гребінці для випрямлення волосся, стайлери для завивки пружних локонів або для створення легких хвиль. Залишилося тільки вибрати, що з цього потрібно одержувачці подарунка.



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Професійна фотосесія

Дівчина обожнює фотографуватися і регулярно оновлює аватарки в соцмережах? А може, вона вже давно натякає вам на лавсторі? Ідіть назустріч її бажанням! Замовте професійне фотографування з візажистом і красивими сукнями в новорічному декорі (практично у всіх фотостудіях до Нового року працюють тематичні локації), або лавсторі (але тоді вам доведеться продумати відповідний образ). Спогади про цей подарунок, як і самі фотографії, будуть зігрівати серце ще довгі роки.



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Набір для догляду за тілом

Баночки з ароматними кремами, скрабами та маслами для тіла багато не буває. Кожній з них жінки знайдуть застосування і місце у ванній. Беріть будь-які якісні набори, тут ви нічим не ризикуєте. Тільки переконайтеся, що в одержувачки подарунка немає алергії на компоненти засобів.



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Вишуканий пеньюар

Вдалим презентом може стати розкішний комплект спідньої білизни – але тільки в тому випадку, якщо ви стовідсотково впевнені в тому, що не помилитеся з параметрами. Білизна – товар, який не підлягає поверненню. Краще купувати його в подарунок, тільки якщо ви вже маєте досвід дарування подібних речей і точно знаєте, що обрані вами трусики та бюстгальтер підійдуть коханій.



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Одяг

Дбайливо підібрана толстовка або шарф – подарунок, який сподобається кожному. Подаруйте светр в одному стилі або з однаковими малюнками. І, до речі, зовсім не обов'язково вибирати новорічні мотиви, якщо олені та сніжинки вам не до вподоби.



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Піжама

Одним із наймиліших і зворушливих подарунків є піжама, особливо якщо ви хочете проявити турботу. У них тепло під час сну, зручно і ваша половинка буде мати чудовий вигляд вдома. Піжама – не просто практичний, а й дуже стильний, елегантний і модний подарунок.



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Смачний чай та чашка

Якщо кохана починає свій день винятково з чашечки чаю, знає різницю між чаями та витрачає на цей напій половину своєї зарплати, не сумнівайтеся: пакунок смачного чаю її точно порадує.

Тільки ретельніше підходьте до вибору напою. Якщо самі не дуже розбираєтеся, попросіть друзів порадити сорт чаю або крутий магазин, де працює консультант-експерт. Доповніть подарунок милою чашкою, яка підніме настрій.



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Прикраси

Класичний подарунок від чоловіка, який оцінить будь-яка жінка, – ювелірний виріб. Пара сережок, красивий кулон, підвіска, браслет або намисто. Виграшний, але вельми небезпечний варіант. Адже ви можете не вгадати, що полюбляє носити дівчина.



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Ароматичні свічки

Особливої цікавинки атмосфері будь-якого будинку надають ароматичні свічки. Приємне тепле світло і ніжний запах створять ідеальні умови для релаксу, а яка дівчина не оцінить можливість відпочити по-королівськи?



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