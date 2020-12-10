Конечно же, лучше всего для девушки будет подарок на Новый год 2021, которого она ждала и не догадывалась, что получит. Это должен быть сюрприз. Хотя в некоторых случаях лучше все же спросить заранее.

Идеи 24 подготовили подарки девушке или жене на Новый год 2021, от которых никто не откажется.

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Косметика

Новогодний набор косметики – это беспроигрышный вариант. Получить косметику в подарок! Кто же откажется? Качественная косметика в яркой и красивой упаковке, даже без дополнительного подарочного оформления, создаст праздничную атмосферу вашим родным, близким и друзьям.



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Духи

Такой подарок таит в себе определенную долю риска. Ведь если выбирать духи наугад, можно ошибиться и подарить не те, которые подойдут вашей девушке. Поэтому такой подарок лучше дарить, если точно знаете, какие духи или туалетную воду она предпочитает, или какой тип ароматов любит. Если так, то качественные духи – это именно тот вариант презента на Новый год, о котором вам стоит задуматься.



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Творческий мастер-класс

Если у девушки есть любимое хобби, она занимается рукоделием, вышивает, печет торты, рисует или просто мечтает чему-то такому научиться, сделайте ей поистине творческий подарок – поход на мастер-класс. Там она сможет усовершенствовать свои навыки, освоить новые и, в конце концов, просто получить кайф от занятия любимым делом.



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Устройства для укладки волос

С таким подарком вы не прогадаете. Ведь все девушки любят ухаживать за своими волосами. Знаменитый девиз: "Прямые волосы завить, вьющиеся – выпрямить!" Некоторые девушки делают это исключительно по праздникам, другие – каждое утро. К счастью, сейчас появилось целое море устройств, которые облегчают укладку и очень экономят время: расчески для выпрямления волос, стайлеры для завивки упругих локонов или для создания легких волн. Осталось только выбрать, что из этого нужно адресату подарка.



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Профессиональная фотосессия

Девушка обожает фотографироваться и регулярно обновляет аватарки в соцсетях? А может, она уже давно намекает вам на лавстори? Идите навстречу ее желанию! Закажите профессиональную фотосъемку с визажистом и красивыми платьями в новогоднем декоре (практически во всех фотостудиях к Новому году работают тематические локации), или лавстори (но тогда вам придется продумать соответствующий образ). Воспоминания об этом подарке, как и сами фотографии, будут согревать сердце еще долгие годы.



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Набор для ухода за телом

Баночек с ароматными кремами, скрабами и маслами для тела много не бывает. Каждой из них девушки найдут применение и место в ванной. Берите любые качественные наборы, здесь вы ничем не рискуете. Только убедитесь, что у получательницы подарка нет аллергии на компоненты средств.



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Изысканный пеньюар

Удачным презентом может стать роскошный комплект нижнего белья – но только в том случае, если вы полностью уверены в том, что не ошибетесь с параметрами. Белье – товар, который не подлежит возврату. Лучше покупать его в подарок, только если вы уже имеете опыт дарения подобных вещей и точно знаете, что выбранные вами трусики и бюстгальтер подойдет любимой.



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Одежда

Бережно подобранная толстовка или шарф – подарок, который понравится каждому. Подарите свитер в одном стиле или с одинаковыми рисунками. И, кстати, совсем не обязательно выбирать новогодние мотивы, если олени и снежинки вам не нравятся.



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Пижама

Одним из самых милых и трогательных подарков является пижама, особенно если вы хотите проявить заботу. В них тепло во время сна, удобство и ваша половинка будет выглядеть превосходно дома. Пижама – не просто практичный, это еще и очень стильный, элегантный и модный подарок.



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Вкусный чай и чашка

Если любимая начинает свой день исключительно с чашечки чая, знает разницу между чаями и тратит на этот напиток половину своей зарплаты, не сомневайтесь: пакет вкусного чая ее точно порадует.

Только тщательно подходите к выбору напитка. Если сами не очень разбираетесь, попросите друзей посоветовать сорт чая или крутой магазин, где работает консультант-эксперт. Дополните подарок милой чашкой, которая поднимет настроение.



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Украшения

Классический подарок от мужчины, который оценит любая женщина, – ювелирное изделие. Пара сережек, красивый кулон, подвеска, браслет или ожерелье. Выигрышный, но весьма опасный вариант. Ведь вы можете не угадать, что любит носить ваша девушка.



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Ароматические свечи

Особого интереса атмосфере любого дома предоставляют ароматические свечи. Приятный теплый свет и нежный запах создадут идеальные условия для релакса, а какая девушка не оценит возможность отдохнуть по-королевски?



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