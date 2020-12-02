13 небанальних ідей для фотосесії з малюком вдома
Дитячі фотографії – невід'ємна частина нашого життя. Тому хочеться відобразити ледь не кожен момент, поки дитина буде рости! Цікаві, а головне, пам'ятні фотографії вашої дитини можна зробити самостійно – за допомогою смартфона, гарного настрою та фантазії.
Ідеї 24 зібрали цікаві варіанти для фотосесії вашого малюка.
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Нині кожен з батьків може стати для своєї дитини справжнім фотографом і стилістом. Для цього потрібно зовсім небагато: незвичайні декорації та смартфон.
Моє перше фото
Фото pixabay
Татова краватка на маленькому джентльменові або розкішний головний убір у юної леді стануть чудовим реквізитом
Фото pixabay
Малюк в плетеному кошику, наприклад, з пелюстками троянд
Фото pixabay
Мотузка для білизни створить цікаву ілюзію
Фото pixabay
Малюк-космонавт – на чорному тлі
Фото pixabay
А як вам таке фото з повітряними кульками?
Фото pinterest
Фото в стилі Love з червоними сердечками, білим м'яким пледом та іграшками
Фото pinterest
Кухар – цікава ідея для карапузів, які вміють сидіти
Фото pixabay
М'які іграшки додадуть колориту фото
Фото pinterest
Для чудового фото використайте фен
Фото pinterest
Футбольний м'яч стане крутим атрибутом для вашого малюка
Фото pinterest
Можливо у вас підростає майбутній баскетболіст?
Фото pinterest
Які фрукти полюбляє ваш малюк?
Фото pinterest
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