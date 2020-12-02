Дитячі фотографії – невід'ємна частина нашого життя. Тому хочеться відобразити ледь не кожен момент, поки дитина буде рости! Цікаві, а головне, пам'ятні фотографії вашої дитини можна зробити самостійно – за допомогою смартфона, гарного настрою та фантазії.

Ідеї 24 зібрали цікаві варіанти для фотосесії вашого малюка. Читайте також: Як вибрати локацію для фото: найкращі ідеї для Instagram Нині кожен з батьків може стати для своєї дитини справжнім фотографом і стилістом. Для цього потрібно зовсім небагато: незвичайні декорації та смартфон. Моє перше фото

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