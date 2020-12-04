Магический и один из самых любимых праздников зимы уже совсем скоро. День святого Николая традиционно отмечается 19 декабря. Что же подарить малышу, кроме конфет – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала собрала самые креативные и полезные подарки, которые могут порадовать детей.

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Креативные идеи для подарков

Набор для творчества

Рисование, лепка или вышивка – множество предложений на любой вкус и предпочтения. Все зависит от того, чем интересуется ребенок.

В магазинах можно приобрести наборы для изготовления мыла, духов или для лепки из глины. Кроме того, есть еще и развивающие, например, набор химика или археолога.



Набор для творчества – будет развивать способности ребенка / Фото pexels

Одежда на рождественскую тематику

Дети обычно любят что-то яркое и с интересными рисунками. Это может быть свитер или носки. В этом случае, главное, угадать с размером.



Новогодние теплые носки / Фото dyvys.info

Коньки, санки или лыжи

Спортивный зимний инвентарь – лучший подарок для очень подвижных детей. Единственный минус – это их стоимость.



Коньки – тоже крутой подарок / Фото pexels

Игрушки ручной работы

Если же хотите выбрать подарок с хорошей энергией, можно приобрести или сделать самому игрушку. Сегодня очень популярны вязаные или валяные игрушки. Заметим, что для маленьких детей следует выбирать вязаные игрушки, которые изготовлены из гипоаллергенных нитей.



Игрушки ручной работы будут приятным подарок для ребенка/ Фото pexels

Набор сладостей

Все дети любят сладкое, поэтому можно сделать набор из разных конфет и фруктов самостоятельно.



Набор можно упаковать в праздничную коробочку / Фото pexels

Книги

Книги – это замечательный подарок как для детей, так и для взрослых. Поинтересуйтесь, что читает ребенок, возможно, у него уже есть любимый автор.

Такой подарок будет ценным для подростков.



Для меньших детей будет уместным подарить интересные приключенческие сказки / Фото pexels

Сертификат на осуществление мечты

Это один из лучших вариантов, если вы знаете о чем мечтает ребенок. Благодаря интернету можно приобрести сертификат на интересную фотосессию, различные мастер-классы и даже прогулку на лошади.

Лучший подарок – впечатления / Фото pexels