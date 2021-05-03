Що подарувати на День матері: 100+ вдалих подарунків на будь-який смак

Щороку в другу неділю травня ми відзначаємо День матері. Із цим святом заведено вітати не лише жінок, які вже мають діток, а й тих, хто лише готується стати мамою.
Якщо ви хочете порадувати найріднішу людину, подарувавши їй не лише любов і тепло, а й практичний подарунок, – скористайтеся нашою добіркою. Ми підготували список класних презентів на будь-який смак.
Читайте також: Що подарувати мамі на день народження: добірка універсальних подарунків
Подарунки на День матері своїми руками
1. Листівки
2. Мило ручної роботи
3. Аромасвічки
4. Медаль або грамота у стилі "Найкраща мама"
5. Торт чи інші солодощі
6. Обгортка на паспорт
Фото samrukamy
7. "Оскар" найкращій мамі у світі
8. Букет з цукерок чи повітряних кульок
9. Фруктовий кошик
10. Фотоальбом
11. Баночка з щирими побажаннями
12. Букет із сухофруктів
Фото crafta
13. Кишенькове дзеркало з оригінальним дизайном або гравіюванням
14. Душевне відеопривітання
15. Печиво з побажаннями
Фото ethnomir
Гаджети у подарунок мамі
16. Електронна книга
17. Безпровідні навушники
18. Новий смартфон
19. Електронна фото рамка
20. Безпровідна колонка
21. Радіо для душу
Фото iwishyou
22. Електронна рибка в акваріумі
23. "Розумний" горщик для вазонів
24. Смартгодинник
25. Портативний принтер для смартфона
26. Брелок із bluetooth-трекером
27. Фітнес-браслет
Фото 3dnews
Побутова техніка на День матері
28. Мультиварка
29. Хлібопічка
30. Робот-пилосос
31. Кавоварка
32. Тостер
Фото ixbt
33. Фритюрниця
34. Сендвічниця
35. Електромлинниця
36. Міксер
37. Блендер
38. Сушка для овочів та фруктів
39. Кухонний комбайн
40. Вафельниця
Фото agbackupk
Корисні подарунки
41. Домашні капці
42. Халат
43. Піжама
44. Ваза для квітів або оригінальні кашпо
Фото flytothesky
45. Вишуканий посуд
46. Гамак
47. Набір садового інвентарю
48. Садова гойдалка
49. Ортопедичний матрац чи подушка
50. Дорожня сумка
51. Аромалампа
52. Зволожувач повітря
Фото shop.vivascent
53. Прихватки на кухню
54. Декоративні елементи для дому
55. Формочки для випічки
56. Вібромасажер
57. Шафка для спецій
58. Настільна лампа
Цікаво: Емоції в подарунок: який сертифікат подарувати рідним
59. Набір для фондю
60. Набір рушників з іменною вишивкою
61. Домашній камін
62. Підставка або футляр для окулярів (з гравіюванням або звичайні)
63. Заварник для чаю
64. Гаманець
65. Скарбничка для прикрас
66. Постільна білизна
67. Чашка з USB-підігрівом
Фото znaj
Подарунки для догляду за собою
68. Антивікова косметика
69. Набір для душу
70. Дизайнерська косметичка
71. Якісна щітка для волосся
72. Електрична зубна щітка
Фото healthydent
73. Ручний вібромасажер
74. Сертифікат для походу до косметолога
75. Гідромасажна ванночка для ніг
76. Набір кремів для рук та обличчя
77. Бьюти-бокс
78. Ароматне натуральне мило
79. Набір для педикюру
80. Гідрогелеві патчі
81. Парфуми
Фото desktopwallpapers
82. Косметика ручної роботи
83. Пристрої для догляду за волоссям
84. Аксесуари для волосся
85. Набір пензликів для макіяжу
Емоції у подарунок
86. Подорож в інше місто або за кордон
87. Відпочинок у СПА
88. Вечірка-сюрприз
89. Портрет (в улюбленому стилі)
90. Фотосесія
Фото depositphotos
91. Квитки в театр чи кіно
92. Похід на концерт улюбленого виконавця
93. Відвідування майстер-класів, пов’язаних з хобі
94. Абонемент в басейн
95. Сертифікат на масаж
96. Квіти
97. Ювелірні прикраси
Фото marieclaire
98. Путівка у санаторій
99. Книги
100. Картина по цифрах
101. Набір для ароматерапії в домашніх умовах
102. Кулінарний майстер-клас
103. Майстер-клас із пісочної анімації
104. Аромамасаж
105. Дегустація шоколаду, сиру, вина тощо
Фото salentowinerylodge