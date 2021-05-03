Если хотите порадовать родного человека, одарив не только любовью и теплом, но и порадовав практичной вещью – на память и для каждодневного использования, – наша подборка вам на помощь. Мы подготовили список классных презентов на любой вкус.
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Подарки на День матери своими руками
1. Открытки
2. Мыло ручной работы
3. Аромасвечи
4. Медаль или грамота в стиле "Лучшая мама"
5. Торт или другие сладости
6. Обертка на паспорт
Фото samrukamy
7. "Оскар" лучшей маме в мире
8. Букет из конфет или воздушных шариков
9. Фруктовая корзина
10. Фотоальбом
11. Баночка с искренними пожеланиями
12. Букет из сухофруктов
Фото crafta
13. Карманное зеркало с оригинальным дизайном или гравировкой
14. Душевное видеопоздравления
15. Печенье с пожеланиями
Фото ethnomir
Гаджеты в подарок маме
16. Электронная книга
17. Беспроводные наушники
18. Новый смартфон
19. Электронная фоторамка
20. Беспроводная колонка
21. Радио для душа
Фото iwishyou
22. Электронная рыбка в аквариуме
23. "Умный" горшок для вазонов
24. Смарт-часы
25. Портативный принтер для смартфона
26. Брелок с bluetooth-трекером
27. Фитнес-браслет
Фото 3dnews
Бытовая техника на День матери
28. Мультиварка
29. Хлебопечка
30. Робот-пылесос
31. Кофеварка
32. Тостер
Фото ixbt
33. Фритюрница
34. Сэндвичница
35. Электроблинница
36. Миксер
37. Блендер
38. Сушка для овощей и фруктов
39. Кухонный комбайн
40. Вафельница
Фото agbackupk
Полезные подарки
41. Тапочки
42. Халат
43. Пижама
44. Ваза для цветов или оригинальные кашпо
Фото flytothesky
45. Изысканная посуда
46. Гамак
47. Набор садового инвентаря
48. Садовая качеля
49. Ортопедический матрас или подушка
50. Дорожная сумка
51. Аромалампа
52. Увлажнитель воздуха
Фото shop.vivascent
53. Прихватки на кухню
54. Элементы для дома
55. Формочки для выпечки
56. Вибромассажер
57. Шкафчик для специй
58. Настольная лампа
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59. Набор для фондю
60. Набор полотенец с именной вышивкой
61. Домашний камин
62. Подставка или футляр для очков (с гравировкой или обычные)
63. Заварник для чая
64. Кошелек
65. Копилка для украшений
66. Постельное белье
67. Чашка с USB-подогревом
Фото znaj
Подарки для ухода за собой
68. Антивозрастная косметика
69. Набор для душа
70. Дизайнерская косметичка
71. Качественная щетка для волос
72. Электрическая зубная щетка
Фото healthydent
73. Ручной вибромассажер
74. Сертификат для похода к косметологу
75. Гидромассажная ванночка для ног
76. Набор кремов для рук и лица
77. Бьюти-бокс
78. Ароматное натуральное мыло
79. Набор для педикюра
80. Гидрогелевые патчи
81. Духи
Фото desktopwallpapers
82. Косметика ручной работы
83. Устройства для ухода за волосами
84. Аксессуары для волос
85. Набор кистей для макияжа
Эмоции в подарок
86. Путешествие в другой город или за границу
87. Отдых в СПА
88. Вечеринка-сюрприз
89. Портрет (в любимом стиле)
90. Фотосессия
Фото depositphotos
91. Билеты в театр или кино
92. Поход на концерт любимого исполнителя
93. Посещение мастер-классов, связанных с хобби
94. Абонемент в бассейн
95. Сертификат на массаж
96. Цветы
97. Ювелирные украшения
Фото marieclaire
98. Путевка в санаторий
99. Книги
100. Картина по цифрам
101. Набор для ароматерапии в домашних условиях
102. Кулинарный мастер-класс
103. Мастер-класс по песочной анимации
104. Аромамассаж
105. Дегустация шоколада, сыра, вина и т. п.
Фото salentowinerylodge