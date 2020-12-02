Нині жодна оселя не обходиться без губки для миття посуду. Всі вони мають яскраві кольори. І виявляється, це щось означає.

Тому Ідеї 24 розкриють секрети про колір губки.

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Значна частина людей впевнена, що це маркетинговий хід. Та це не так. Виявляється, колір може розповісти про характеристику губки.

Тому потрібно звертати увагу саме на те, якого кольору абразивна частина губки, яку ми використовуємо для того, щоб очистити посуд від забруднень.



Правильно підібрана губка полегшить вам миття посуду / Фото pixabay

Абразивну частину губки виготовляють з так званого матеріалу скотч–брайт. Його роблять з грубих волокон. Цей самий скотч-брайт приклеюють поролоном.

Губки із зеленою або сірою стороною

Такі губки дуже жорсткі та можуть залишити подряпини, але легко відчистять найскладніші забруднення.

Якщо ви не хочете зіпсувати посуд, то краще використовувати губку іншого кольору.

Губки з червоною стороною

Найкращий вибір губки з червоною стороною. Вони середньої жорсткості та практично ніколи не залишають подряпини.



Незамінний помічник для миття посуду / Фото pixabay

Губки з жовтою стороною

Найбільш "щадні" губки. Такими губками добре мити скло. Жовта сторона ніжно впорається із забрудненнями та не створить подряпин на посуді.