Сейчас ни один дом не обходится без губки для мытья посуды. Все они имеют яркие цвета. И оказывается, это что-то значит.

Поэтому Идеи 24 раскроют секреты о цвете губки.

Читайте также: Как выбрать полезные вещи для дома: 10 товаров с AliExpress, которые вы захотите купить

Значительная часть людей уверена, что это маркетинговый ход. Но это не так. Оказывается, цвет может рассказать о характеристике губки.

Поэтому нужно обращать внимание именно на то, какого цвета абразивная часть губки, которую мы используем для того, чтобы очистить посуду от загрязнений.



Правильно подобранная губка облегчит вам мытье посуды / Фото pixabay

Абразивную часть губки изготавливают из так называемого материала скотч-брайт. Его делают из грубых волокон. Этот самый скотч-брайт приклеивают поролоном.

Губки с зеленой или серой стороной

Такие губки очень жесткие и могут оставить царапины, но легко очищают сложные загрязнения.

Если вы не хотите испортить посуду, то лучше использовать губку другого цвета.

Губки с красной стороной

Лучший выбор это губки с красной стороной. Они средней жесткости и практически никогда не оставляют царапины.



Незаменимый помощник для мытья посуды / Фото pixabay

Губки с желтой стороной

Наиболее "щадящие" губки. Такими губками хорошо мыть стекло. Желтая сторона нежно справится с загрязнениями и не создаст царапин на посуде.