Бережіть автівку та готівку: речі, які не варто перевозити легковиком

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Джерело:

Figyelj

Сумніваєтесь, що скнара платить двічі? Пропонуємо вам 13 фотодоказів того, що так воно і є. Наші герої вирішили заощадити на службі доставки й перевезти речі легковим автомобілем. Ступінь креативу та абсурду оцініть самі.

1. Що менша автівка, то більші амбіції

Фото pokazuha

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2. Так от для чого йому потрібен був кабріолет...

Фото reddit

3. Коли за роботу взялися професіонали

Фото tgchannels

4. Головне – усе надійно зафіксувати

Фото reddit

5. Оптимізатор 80-го рівня

Фото figyelj

6. Зате забрали все!

Фото figyelj

7. Від цього автомобіля краще триматися подалі

Фото figyelj

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8. Цікаво, як довго він думав над цією ідеєю?

Фото neskychno

9. Раптом у дорозі зморить сон?

Фото figyelj

10. Зате не довелось платити за доставку

Фото figyelj

11. Сподіваємось, балони були порожні

Фото fishki

12. Вагон і візочок

Фото reddit

13. Чи думав водій, який безлад ризикує зчинити на дорозі?

Фото figyelj