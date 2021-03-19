Бережіть автівку та готівку: речі, які не варто перевозити легковиком

11:54

Сумніваєтесь, що скнара платить двічі? Пропонуємо вам 13 фотодоказів того, що так воно і є. Наші герої вирішили заощадити на службі доставки й перевезти речі легковим автомобілем. Ступінь креативу та абсурду оцініть самі.