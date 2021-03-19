Берегите авто и наличку: вещи, которые не стоит перевозить легковушкой
Сомневаетесь, что скряга платит дважды? Предлагаем вам 13 фотодоказательств того, что так оно и есть. Наши герои решили сэкономить на службе доставки и перевезти вещи легковым автомобилем. Степень креатива и абсурда оцените сами.
Источник:Figyelj
1. Чем меньше машина, тем больше амбиции
Фото pokazuha
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2. Так вот для чего ему нужен был кабриолет...
Фото reddit
3. Когда за работу взялись профессионалы
Фото tgchannels
4. Главное – все надежно зафиксировать
Фото reddit
5. Оптимизатор 80-го уровня
Фото figyelj
6. Зато забрали все!
Фото figyelj
7. От этого автомобиля лучше держаться подальше
Фото figyelj
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8. Интересно, как долго он думал над этой идеей?
Фото neskychno
9. Вдруг в пути сморит сон?
Фото figyelj
10. Зато не пришлось платить за доставку
Фото figyelj
11. Надеемся, баллоны были пусты
Фото fishki
12. Вагон и тележка
Фото reddit
13. Думал ли водитель, какой беспорядок рискует устроить на дороге?
Фото figyelj
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