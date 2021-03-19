Сомневаетесь, что скряга платит дважды? Предлагаем вам 13 фотодоказательств того, что так оно и есть. Наши герои решили сэкономить на службе доставки и перевезти вещи легковым автомобилем. Степень креатива и абсурда оцените сами.

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