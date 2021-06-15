Вивчіть 6 головних правил дрес-коду – і перше враження роботодавця про вас буде якнайкращим.

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Всі ми чули, що на співбесіду варто обирати діловий стиль. Проте в наш час костюми-трійки, білосніжні блузи і підбори вже не актуальні, а справити хороше враження на керівника можна і не виходячи за рамки буденного стилю. Як це зробити – розповідаємо далі.



Як правильно одягатись на співбесіду / Фото Unsplash

Чого варто уникати

Не варто одягати шорти . Співбесіда – це точно не те місце, де треба оголяти ноги.

. Співбесіда – це точно не те місце, де треба оголяти ноги. Кольорові футболки з яскравими малюнками чи написами – не найкраща ідея.



Не варто обирати яскравий одяг з принтами / Фото Unsplash

Сандалі краще залишити вдома. Надайте перевагу зручним кросівкам чи кедам.

краще залишити вдома. Надайте перевагу зручним кросівкам чи кедам. Замість майки у спекотну погоду краще одягнути футболку – оголені плечі на співбесіді можуть свідчити про незнання етикету.

у спекотну погоду краще одягнути футболку – оголені плечі на співбесіді можуть свідчити про незнання етикету. Спортивний костюм – у кожного різний стиль повсякденного одягу, проте, якщо ви відносите себе до прихильників sport casual, радимо замінити спортивний костюм на джинси та футболку. Винятком можна вважати майбутніх вчителів фізкультури або тренерів.

Щоб досягти своєї цілі, потрібно не лише багато працювати, але й вміти правильно відпочивати. І найкраще це робити у компанії друзів за чаркою охолодженої Zubrowka Czarna.



Обирайте простий та зручний одяг / Фото Unsplash

Робоча форма – навіть якщо ви претендуєте на посаду, яка передбачає змінну форму, на співбесіду краще з'явитися в іншому вбранні.

– навіть якщо ви претендуєте на посаду, яка передбачає змінну форму, на співбесіду краще з'явитися в іншому вбранні. Не радимо обирати одяг з тканин, які легко мнуться . Тоді ваш вигляд може бути неохайним, що точно не піде вам на користь під час співбесіди.

. Тоді ваш вигляд може бути неохайним, що точно не піде вам на користь під час співбесіди. Відверті речі, які будуть привертати зайву увагу. Це, зокрема, стосується жінок: короткі сукні чи глибокі декольте будуть недоречними.



Не варто обирати відвертий одяг на співбесіду / Фото Unsplash

​Оверсайз одяг прибережіть для прогулянок з друзями. Вбрання на співбесіду має підходити вам по розміру і виглядати охайно.

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І пам'ятайте, головне – акуратність. Тож заздалегідь подбайте про своє вбрання, щоб воно виглядало ідеально.