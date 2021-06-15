Обычно мы думаем, что на собеседовании важная коммуникация. Но на самом деле все начинается в тот момент, когда вы заходите в кабинет потенциального работодателя, а именно – первое впечатление. Чтобы не составить ложное представление о себе – читайте в нашем материале о том, как не стоит одеваться на собеседование.

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Все мы слышали, что на собеседование следует выбирать деловой стиль. Однако в наше время костюмы-тройки, белоснежные блузы и каблуки уже не актуальны, а произвести хорошее впечатление на руководителя можно и не выходя за рамки обыденного стиля. Как это сделать – рассказываем далее.



Как правильно одеваться на собеседование / Фото Unsplash

Чего следует избегать

Не стоит одевать шорты . Собеседование – это точно не то место, где надо оголять ноги.

Цветные футболки с яркими рисунками или надписями – не лучшая идея.



Не стоит выбирать яркую одежду с принтами / Фото Unsplash

Сандалии лучше оставить дома. Отдайте предпочтение удобным кроссовкам или кедам.

Вместо майки в жаркую погоду лучше одеть футболку – обнаженные плечи на собеседовании могут свидетельствовать о незнании этикета.

Спортивный костюм – у каждого разный стиль повседневной одежды, однако, если вы относите себя к сторонникам sport casual, советуем заменить спортивный костюм на джинсы и футболку. Исключением можно считать будущих учителей физкультуры или тренеров.

Чтобы достичь своей цели, нужно не только много работать, но и уметь правильно отдыхать. И лучше всего это делать в компании друзей за рюмкой охлажденной Zubrowka Czarna.



Выбирайте простую и удобную одежду / Фото Unsplash

Рабочая форма – даже если вы претендуете на должность, которая предполагает переменную форму, на собеседование лучше появиться в другом наряде.

Не советуем выбирать одежду из тканей, которые легко мнутся . Тогда ваш вид может быть неопрятным, что точно не пойдет вам на пользу во время собеседования.

Откровенные вещи , которые будут привлекать излишнее внимание. Это, в частности, касается женщин: короткие платья или глубокие декольте будут неуместными.



Не стоит выбирать откровенную одежду на собеседование / Фото Unsplash

Оверсайз одежду приберегите для прогулок с друзьями. Наряды на собеседование должно подходить вам по размеру и выглядеть опрятно.

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