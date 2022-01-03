Спросите у любого специалиста по уборке, и он скажет вам: всегда имейте под рукой уксус. Конечно, нужно время, чтобы привыкнуть к его запаху, но уксус действительно доступен, экологичен и эффективен.

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Отполируйте столешницу

Немного уксуса хорошо применять для протирания предметов вашего дома. К примеру, им можно очищать столешницу, просто сбрызнув несколько раз на поверхность.

Один из экспертов говорит, что использует уксус для чистки абсолютно всех поверхностей: от пола до потолка. Он не разводит уксус, но советует использовать его вместе с водой 50/50, если вы не любите слишком резкий запах.

Какие поверхности не следует мыть уксусом? Натуральный камень, например гранит, – кислота в уксусе может изнашивать защитный герметик гранита.

Очистите кофеварку

Использовать уксус можно для глубокой очистки от грязи и нароста из автоматической кофеварки. Налейте его прямо в кофемашину и включите кофемашину один раз. Тогда промойте середину водой несколько раз, пока она не очистится и не исчезнет запах уксуса.

Протрите окна

Чистый уксус (без эфирных масел) является лучшим средством для мытья окон. Смешайте его с горячей водой наполовину, если вы хотите избежать запаха уксуса.

Помойте посуду

Если мыло для посуды не очищает его так, как вы надеялись, добавьте в машинку немного уксуса.

Чтобы получить блестящую посуду, используйте мыло для посуды как обычно и добавьте около двух стаканов уксуса на дно посудомоечной машины,

— говорит эксперт.

Очистите канализацию

Зачем тратить деньги на дорогостоящие средства для очистки канализации, если уксус может выполнить работу дешевле?

Насыпьте пищевую соду в дренаж, затем добавьте чашку уксуса, пока не начнется химическая реакция. Этого может быть достаточно, чтобы вытеснить глубоко застрявшую грязь. Затем залейте в дренаж горячую воду.