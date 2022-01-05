Що можна приготувати з вчорашнього шампанського: оригінальний рецепт сніданку
5 січня 2022 , 10:50Читать новость на русском
Джерело:Fox News
Після гучних святкувань на наступний день залишається не лише їжа, а й алкоголь. Якщо раптом ви не подужали допити пляшку шампанського, не поспішайте його виливати. Ігристе можна використати з користю.
Звісно, хороше шампанське у компанії друзів випивається миттєво. Але всяке може трапитися під час вечірки: забули про відкриту пляшку або ж просто не розрахували сили. Наступного дня допивати ігристе без бульбашок уже не дуже смачно. Зате такий алкоголь стане відмінним інгредієнтом для сніданку. Його, наприклад, можна додати до млинців.
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Як приготувати млинці з вчорашнього шампанського
Інгредієнти:
- борошно – 0,5 склянки;
- розпушувач – 0,5 чайної ложки;
- сіль – 0,5 чайної ложки;
- цукор – 1 столова ложка;
- кефір, йогурт або сироватка – 1 склянка;
- шампанське – 1\4 склянки;
- яйця – 1 штука;
- оливкова олія – 3 столова ложка.
Спосіб приготування:
- Змішайте разом борошно, розпушувач, сіль і цукор. Тоді додайте кефір, шампанське, яйце та 1 столову ложку оливкової олії. Перемішайте до однорідної маси.
- Розігрійте оливкову олію на сковороді та порційно наливайте рідке тісто (чим менше тіста, тим тонші будуть ваші млинці).
- Смажте, поки тісто не схопиться. Тоді переверніть і готуйте ще хвилину або дві.
- Подавайте з улюбленими фруктами та йогуртом.
Смачного!
Млинці з шампанським / Фото unsplash