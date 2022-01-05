Конечно, хорошее шампанское в компании друзей выпивается мгновенно. Но всякое может случиться во время вечеринки: забыли об открытой бутылке или просто не рассчитали силы. На следующий день допивать игристое без пузырей уже не очень вкусно. Но такой алкоголь станет отличным ингредиентом для завтрака. Его, например, можно добавить в блины.

И еще "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Как приготовить блины из вчерашнего шампанского.

Ингредиенты:

мука – 0,5 стакана;

разрыхлитель – 0,5 чайной ложки;

соль – 0,5 чайной ложки;

сахар – 1 столовая ложка;

кефир, йогурт или сыворотка – 1 стакан;

шампанское – 1\4 стакана;

яйца – 1 штука;

оливковое масло – 3 столовые ложки.

Еще только планируете подписаться на OLL.TV ? Как раз прекрасное время это сделать, ведь к рождественско-новогодним праздникам OLL.TV разыгрывает телевизоры! Все, что нужно – оформить подписку за 1 гривну или приобрести любой другой пакет сервиса и ждать результаты ежедневного розыгрыша. Не упустите шанс встретить Новый год с новым телевизором!

Способ приготовления:

Смешайте вместе муку, разрыхлитель, соль и сахар. Затем добавьте кефир, шампанское, яйцо и 1 столовую ложку оливкового масла. Перемешайте до однородной массы. Разогрейте оливковое масло на сковороде и порционно наливайте жидкое тесто (чем меньше теста, тем тоньше будут ваши блины). Жарьте, пока тесто не схватится. Затем переверните и готовьте еще минуту или две. Подавайте с любимыми фруктами и йогуртом.

Приятного аппетита!