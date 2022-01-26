Розповідаємо про легкі способи очищення будинку за допомогою солі. За допомогою цих хитрощів багато речей у вашому домі блищатимуть, як новенькі.

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Підгорілі каструлі з нержавкої сталі

Налийте воду в каструлю так, щоб вона покривала обгорілі ділянки. Поставте каструлю на плиту і доведіть воду до кипіння. Коли вода закипить, додайте кілька столових ложок солі і вимкніть вогонь.

Залиште каструлю з сумішшю води і солі на кілька годин. Потім вилийте її. Потріть каструлю неабразивною губкою і змийте все водою. При необхідності повторіть.

Плями на кавниках

Візьміть кавник і наповніть його льодом, щоб дно повністю покрилось. Посоліть лід і закрийте каструлю. Струсіть, щоб все перемішалося.

Додайте трохи мила для миття посуду в кавник і знову струсіть. Витягніть все з каструлі і промийте водою.



Очищення кавників / Фото 5-Minute Crafts

Мийки з нержавкої сталі

Візьміть 1 порцію харчової соди та 1 порцію кухонної солі. Змішайте їх разом. Налийте суміш на раковину з нержавіючої сталі. Додайте кілька крапель мила і потріть губкою. Змийте все водою.



Миємо сумішшю із солі / Фото 5-Minute Crafts

Плями в горнятках

Візьміть звичайну кухонну сіль і насипте її в горнятко. Налийте трохи води. Візьміть ганчірку або губку і помийте дно чашки. Змийте все водою.

Стійкий бруд на сталевих кранах

Візьміть трохи лимонного соку і вилийте його на бруд на крані. Візьміть звичайну кухонну сіль і посипте нею лимонний сік. Одягніть гумові рукавички і протріть кран пальцями. Змийте все водою.

Плями на одязі

Візьміть 2 столові ложки солі і змішайте їх з 1 літрою води. Покладіть одяг у водно-сольову суміш і залиште на 1 – 2 години. Періть одяг як зазвичай.

Брудні праски

Візьміть рушник і посипте на нього чайну ложку морської солі. Розігрійте праску (при вимкненому режимі пари). Пропрасуйте рушник з сіллю. Протріть металеву частину праски чистою вологою ганчіркою.



Очищення підгорілої праски / Фото 5-Minute Crafts

Пластикові та скляні контейнери

Візьміть брудну ємність і додайте в неї трохи гарячої води, оцту та солі. Закрийте кришку і все добре струсіть. Витягніть залишки і промийте ємність водою.



Як очистити брудні контейнери для їжі / Фото 5-Minute Crafts