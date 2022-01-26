Рассказываем о легких способах очищения дома с помощью соли. С помощью этих уловок многие вещи в вашем доме будут блистать, как новенькие.

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Подгоревшие кастрюли из нержавеющей стали

Налейте воду в кастрюлю так, чтобы она покрывала обгоревшие участки. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. Когда вода закипит, добавьте несколько столовых ложек соли и выключите огонь.

Оставьте кастрюлю со смесью воды и соли на несколько часов. Затем вылейте ее. Потрите кастрюлю неабразивной губкой и смойте все водой. При необходимости повторите.

Пятна на кофейниках

Возьмите кофейник и наполните его льдом, чтобы дно полностью покрылось. Посолите лед и закройте кастрюлю. Встряхните, чтобы все перемешалось.

Добавьте немного мыла для мытья посуды в кофейник и снова встряхните. Вытащите все из кастрюли и промойте водой.



Очистка кофейников / Фото 5-Minute Crafts

Мойки из нержавеющей стали

Возьмите 1 порцию пищевой соды и 1 порцию поваренной соли. Смешайте их вместе. Налейте смесь на раковину из нержавеющей стали. Добавьте несколько капель мыла и потрите губкой. Смойте все водой.



Моем смесью из соли / Фото 5-Minute Crafts

Пятна в чашках

Возьмите обычную поваренную соль и насыпьте ее в чашку. Налейте немного воды. Возьмите тряпку или губку и помойте дно чашечки. Смойте все водой.

Устойчивая грязь на стальных кранах

Возьмите немного лимонного сока и вылейте его в грязь на кране. Возьмите обычную поваренную соль и посыпьте ею лимонный сок. Наденьте резиновые перчатки и протрите кран пальцами. Смойте все водой.

Пятна на одежде

Возьмите 2 столовых ложки соли и смешайте их с 1 литром воды. Положите одежду в водно-солевую смесь и оставьте на 1 – 2 часа. Стирайте одежду как обычно.

Грязные утюги

Возьмите полотенце и посыпьте на него чайную ложку морской соли. Разогрейте утюг (при выключенном режиме пара). Прогладьте полотенце с солью. Протрите металлическую часть утюга чистой влажной тряпкой.



Очистка подгоревшего утюга / Фото 5-Minute Crafts

Пластиковые и стеклянные контейнеры

Возьмите грязную емкость и добавьте в нее немного горячей воды, уксуса и соли. Закройте крышку и все хорошо встряхните. Выньте остатки и промойте емкость водой.