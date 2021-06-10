Секрети запікання неймовірно смачної курки: покрокова інструкція

Запечена курка – улюблена страва мільйонів людей. Це дійсно смачно. А якщо приготувати курочку з хрусткою золотистою скоринкою та подати її цілою, не розробляючи на порції, – це буде просто захоплення! Приготувати цілу курку в духовці не так просто, як здається.

Для отримання соковитого, ароматного та ніжного м'яса доведеться запастися посудом і безмежним терпінням. А секретом приготування ми з вами поділимося.

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Ідеальною курка вважається в тому випадку, якщо вона повністю пропеклася, але не підгоріла. Водночас вона повинна бути соковитою і мати золотаву апетитну та хрустку скоринку.

Секрети правильної підготовки:

Найкраще брати не заморожений продукт, а свіжу курку (можна охолоджену);

Посуд для запікання підійде товстостінний: чавунець, качатниця, керамічна форма з високими бортами. Лише такий посуд довго тримає високу температуру і прогріваються рівномірно. У звичайних скляних і металевих формах продукт може підгоріти;

Курку необхідно заздалегідь дістати з холодильника, щоб вона мала кімнатну температуру. Тоді прожарювання вийде рівномірним.

Рецепт приготування:

Мед 100 грамів;

Соєвий соус 120 мілілітрів;

М'яке вершкове масло 40 грамів;

Часник 4 – 5 великих зубчиків;

Курча-бройлер вагою 1.8-2 кілограми;

Спеції та прянощі – карі, сушений базилік, мелені імбир та паприка, чорний перець по 1/2 чайної ложки; сіль 1/5 чайної ложки;

Соняшникова або оливкова олія.



Маленькі хитрощі допоможуть вам приготувати смачну курку / Фото unsplash

Маринад:

Змішайте у глибокій посудині соєвий соус, мед, масло. Очищений часник натріть на дрібній терці, додайте його та спеції у маринад;

Гарно помийте тушку під проточною водою ззовні та всередині;

Візьміть курочку і ретельно натріть її з усіх сторін сумішшю перцю та солі;

Приготовленим завчасно маринадом змастіть курку;

Залиште її щонайменше на годину;

Обмотайте фольгою;

Розігрійте духовку на 250°;

Змастіть форму олією та покладіть до неї грудкою нагору тушку курки;

Температуру опустити до 220°, запікання курки в духовці триватиме орієнтовно 40 хвилин. Приберіть фольгу та продовжуйте запікати страву ще протягом 20 – 30 хвилин.

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Приготувати смачну курку не так просто, як здається / Фото unsplash