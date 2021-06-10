Для получения сочного, ароматного и нежного мяса придется запастись посудой и безграничным терпением. А секретом приготовления мы с вами поделимся.
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Идеальной курица считается в том случае, если она полностью пропеклась, но не подгорела. В то же время она должна быть сочной и иметь золотистую аппетитную и хрустящую корочку.
Секреты правильной подготовки:
- Лучше брать не замороженный продукт, а свежую курицу (можно охлажденную);
- Посуда для запекания подойдет толстостенная: чугунок, утятница, керамическая форма с высокими бортами. Только такая посуда долго держит высокую температуру и прогревается равномерно. В обычных стеклянных и металлических формах продукт может подгореть;
- Курицу необходимо заранее достать из холодильника, чтобы она имела комнатную температуру. Тогда прожарки получится равномерным.
Рецепт приготовления:
- Мед 100 грамм;
- Соевый соус 120 миллилитров;
- Мягкое сливочное масло 40 грамм;
- Чеснок 4-5 крупных зубчиков;
- Цыпленок весом 1.8-2 килограмма;
- Специи и пряности – кари, сушеный базилик, молотые имбирь и паприка, черный перец по 1/2 чайной ложки; соль 1/5 чайной ложки;
- Подсолнечное или оливковое масло.
Маленькие хитрости помогут вам приготовить вкусную курицу / Фото unsplash
Маринад:
- Смешайте в глубокой посуде соевый соус, мед, масло. Очищенный чеснок натрите на мелкой терке, добавьте его и специи в маринад;
- Хорошо помойте тушку под проточной водой снаружи и внутри;
- Возьмите курочку и тщательно натрите ее со всех сторон смесью перца и соли;
- Приготовленным заранее маринадом смажьте курицу;
- Оставьте ее минимум на час;
- Обмотайте фольгой;
- Разогрейте духовку на 250 °;
- Смажьте форму маслом и положите в нее грудкой вверх тушку курицы;
- Температуру опустите до 220 °, запекание курицы в духовке продлится ориентировочно 40 минут. Уберите фольгу и продолжайте запекать блюдо еще в течение 20 – 30 минут.
Приготовить вкусную курицу не так просто, как кажется / Фото unsplash