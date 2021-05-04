Секрети успіху: ви станете лідером тільки після того, як опануєте ці 4 речі

Лідер – це людина, від якої залежить успіх усього колективу. Саме на лідерові лежить основний тягар відповідальністі. І щоб завжди досягати мети, він має віртуозно володіти певними навичками.

Ці навички досить прості, але саме вони є ключем до успіху.

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1. Прогнозування

Справжній лідер повинен вміти дивитися вперед і хоча б приблизно прогнозувати результат своїх дій, результат роботи команди, а також результативність конкурентів. Прогноз – це вміння дивитися на деякі події не через об'єктив реалій, а у світлі майбутніх можливостей.

2. Тимбілдинг

Для того, щоб ваша команда давала гарний результат потрібно постійно не лише разом постійно працювати, але й періодично разом відпочивати. Тимбілдинг допомагає згуртувати колектив, владнати конфлікти, познайомитися з новачками, підвищити загальну працездатність.

Усі працівники повинні іноді разом відпочивати / Фото Montanyaevents

3. Натхнення

Ви повинні допомагати своєму колективу. Зокрема, мова йде про натхнення. Саме лідер веде колектив до мети. Іноді цей шлях може бути складним та виснажливим, але ви можете надихати усіх, підтримувати та мотивувати.

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4. Зворотний зв'язок

Якщо ви хочете перевірити свою результативність, а також переконатися в тому, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, ви повинні отримувати зворотний зв'язок. Це стосується колег, партнерів чи навіть конкурентів. Це один з найкращих способів реально оцінити прогрес в реалізації запланованого.

Дізнавайтеся об'єктивну думку колег стосовно вашої роботи / Фото Nus.org