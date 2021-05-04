Эти навыки достаточно просты, тем не менее именно они являются ключом к успеху.

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Прогнозирование

Настоящий лидер должен уметь смотреть вперед и хотя бы приблизительно прогнозировать результат своих действий, результат работы команды, а также результативность конкурентов. Прогноз – это умение смотреть на некоторые события не через объектив реалий, а в свете будущих возможностей.

Тимбилдинг

Для того чтобы ваша команда давала хороший результат нужно постоянно не только вместе постоянно работать, но и периодически вместе отдыхать. Тимбилдинг помогает сплотить коллектив, решить конфликты, познакомиться с новичками, повысить общую работоспособность.

Все работники должны иногда вместе отдыхать / Фото Montanyaevents

Вдохновение

Вы должны помогать своему коллективу. В частности, речь идет о вдохновении. Именно лидер ведет коллектив к цели. Иногда этот путь может быть сложным и изнурительным, но вы можете вдохновлять всех, поддерживать и мотивировать.

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Обратная связь

Если вы хотите проверить свою результативность, а также убедиться в том, что вы двигаетесь в правильном направлении, вы должны получать обратную связь. Это касается коллег, партнеров или даже конкурентов. Это один из лучших способов реально оценить прогресс в реализации запланированного.

Узнавайте объективное мнение коллег относительно вашей работы / Фото Nus.org