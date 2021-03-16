Секрети прибирання готельних номерів, про які варто знати кожному

Коли ви винаймаєте номер в готелі, ви навіть не замислюєтеся про те, які неприємні секрети він може зберігати. А хвилюватися часто є про що. Ви заходите у свій номер, і він виглядає чистим. Але що ж відбувається після того, як попередній постоялець здав номер і перед тим, як вас в нього заселили?

Ми розповімо кілька секретів готелів, про які повинні знати всі. Ми впевнені, ви будете здивовані прочитаним.

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Рушники

Подумайте, чи варто їх використовувати. Адже, наприклад, середній рушник, як правило, використовують як килимок для ніг після душу.



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Простір біля раковини

Покоївки зазвичай використовують одну ганчірку для миття сантехніки, в тому числі й унітазу, полиць і стільниць. Тому, мікроби, які живуть на унітазі можуть перекочувати й на тумбу під раковиною. Тому засоби особистої гігієни тримайте в косметичці. До речі, свою зубну щітку теж краще залишити там.



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Кавоварка

Якщо у вашому готельному номері є кавоварка, краще відмовтеся від її використання. У покоївок не завжди доходять руки до того, щоб нормально вимити її деталі. В той час, як кавова гуща є відмінним середовищем для цвілі.



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Покривало на ліжко

Як тільки зайдете у свій готельний номер, приберіть з ліжка покривало. Під ним ви виявите випрану постільну білизну, а ось плед перед вашим приїздом навряд чи хтось прав. Та й взагалі, чистка пледа проводиться тільки тоді, коли на ньому з'являться чіткі плями.



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Босоніж по підлозі

Ніколи не ходіть босоніж по готельному номеру. По-перше, для прибирання не часто використовують засоби для дезінфекції. По-друге, килимові покриття пилососять не завжди якісно і між волокон можуть залишатися сміття і пил.



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Склянки

Склянки у вашому номері зазвичай просто ополіскують водою і рідко миються із застосуванням побутової хімії. Тому, заради вашого ж здоров'я ми не рекомендуємо користуватися готельним посудом, або, принаймні, його варто ретельно промити перед використанням.



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Душова кабінка

У душову кабінку заходьте лише в капцях. Адже у покоївок зазвичай є всього 30 – 40 хвилин на прибирання номера, а це означає, що вони не завжди встигають ретельно відмити все.



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Телефонна трубка і пульт від телевізора

Телефонну трубку, пульт від телевізора і кондиціонера обробіть засобом для дезінфекції. Зробити це варто тому що всі ці речі під час прибирання в кращому випадку витираються не дуже чистою ганчіркою, а в гіршому взагалі залишаються недоторканими.



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