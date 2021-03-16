Когда вы снимаете номер в отеле, вы даже не задумываетесь о том, какие неприятные секреты он может хранить. А волноваться часто есть о чем. Вы заходите в свой номер, и он выглядит чистым. Но что же происходит после того, как предыдущий постоялец сдал номер и перед тем, как вас в него заселили?

Мы расскажем несколько секретов отелей, о которых должны знать все. Мы уверены, вы будете удивлены прочитанным.

Читайте также: Уловки официантов: как вас вынуждают оставлять больше денег в ресторане

Полотенца

Подумайте, стоит ли их использовать. Ведь среднее полотенце используют как коврик для ног после душа.



Фото proeticet Фото proeticet

Пространство возле раковины

Горничные обычно используют одну тряпку для мытья сантехники, в том числе и унитаза, полок и столешниц. Поэтому, микробы, которые живут на унитазе, могут перекочевать и на тумбу под раковиной. Поэтому средства личной гигиены держите в косметичке. Кстати, свою зубную щетку тоже лучше оставить там.



Фото otrum

Кофеварка

Если в вашем гостиничном номере есть кофеварка, лучше откажитесь от ее использования. У горничных не всегда доходят руки до того, чтобы нормально вымыть ее детали. В то время как кофейная гуща является отличной средой для плесени.



Фото proeticet

Покрывало на кровати

Как только зайдете в свой гостиничный номер, уберите с кровати покрывало. Под ним вы обнаружите выстиранное постельное белье, а вот плед перед вашим приездом вряд ли кто-то стирал. Да и вообще, чистка пледа проводится только тогда, когда на нем появятся четкие пятна.



Фото otrum

Босиком по полу

Никогда не ходите босиком по гостиничному номеру. Во-первых, для уборки редко используют средства для дезинфекции. Во-вторых, ковровые покрытия пылесосят не всегда качественно и между волокон могут оставаться мусор и пыль.



Фото proeticet

Стаканы

Стаканы в вашем номере обычно просто ополаскивают водой и редко моют с применением бытовой химии. Поэтому, ради вашего же здоровья мы не рекомендуем пользоваться гостиничной посудой, или, по крайней мере, ее следует тщательно промыть перед использованием.



Фото otrum

Душевая кабинка

В душевую кабинку заходите только в тапочках. Ведь у горничных обычно в распоряжении всего 30 – 40 минут на уборку номера, а это значит, что они не всегда успевают тщательно отмыть все.



Фото proeticet

Телефонная трубка и пульт от телевизора

Телефонную трубку, пульт от телевизора и кондиционера обработайте средством для дезинфекции. Сделать это стоит потому что все эти вещи во время уборки в лучшем случае вытираются не слишком чистой тряпкой, а в худшем вообще остаются нетронутыми.



Фото otrum