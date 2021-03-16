Секреты уборки гостиничных номеров, о которых стоит знать каждому
Когда вы снимаете номер в отеле, вы даже не задумываетесь о том, какие неприятные секреты он может хранить. А волноваться часто есть о чем. Вы заходите в свой номер, и он выглядит чистым. Но что же происходит после того, как предыдущий постоялец сдал номер и перед тем, как вас в него заселили?
Источник:24 канал
Мы расскажем несколько секретов отелей, о которых должны знать все. Мы уверены, вы будете удивлены прочитанным.
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Полотенца
Подумайте, стоит ли их использовать. Ведь среднее полотенце используют как коврик для ног после душа.
Фото proeticet
Пространство возле раковины
Горничные обычно используют одну тряпку для мытья сантехники, в том числе и унитаза, полок и столешниц. Поэтому, микробы, которые живут на унитазе, могут перекочевать и на тумбу под раковиной. Поэтому средства личной гигиены держите в косметичке. Кстати, свою зубную щетку тоже лучше оставить там.
Фото otrum
Кофеварка
Если в вашем гостиничном номере есть кофеварка, лучше откажитесь от ее использования. У горничных не всегда доходят руки до того, чтобы нормально вымыть ее детали. В то время как кофейная гуща является отличной средой для плесени.
Фото proeticet
Покрывало на кровати
Как только зайдете в свой гостиничный номер, уберите с кровати покрывало. Под ним вы обнаружите выстиранное постельное белье, а вот плед перед вашим приездом вряд ли кто-то стирал. Да и вообще, чистка пледа проводится только тогда, когда на нем появятся четкие пятна.
Фото otrum
Босиком по полу
Никогда не ходите босиком по гостиничному номеру. Во-первых, для уборки редко используют средства для дезинфекции. Во-вторых, ковровые покрытия пылесосят не всегда качественно и между волокон могут оставаться мусор и пыль.
Фото proeticet
Стаканы
Стаканы в вашем номере обычно просто ополаскивают водой и редко моют с применением бытовой химии. Поэтому, ради вашего же здоровья мы не рекомендуем пользоваться гостиничной посудой, или, по крайней мере, ее следует тщательно промыть перед использованием.
Фото otrum
Душевая кабинка
В душевую кабинку заходите только в тапочках. Ведь у горничных обычно в распоряжении всего 30 – 40 минут на уборку номера, а это значит, что они не всегда успевают тщательно отмыть все.
Фото proeticet
Телефонная трубка и пульт от телевизора
Телефонную трубку, пульт от телевизора и кондиционера обработайте средством для дезинфекции. Сделать это стоит потому что все эти вещи во время уборки в лучшем случае вытираются не слишком чистой тряпкой, а в худшем вообще остаются нетронутыми.
Фото otrum
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