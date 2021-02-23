Zubrowka Bison Grass – унікальний алкогольний напій із тонким ароматом та м'яким смаком, який підкорив понад 80 країн світу. Таємниця популярності бренду криється у процесі виробництва. Давайте розбиратися, як створюють легендарний напій, якому вже понад 500 років, та у чому його секрет.

Спочатку була трава…

Створення Zubrowka Bison Grass розпочинається не з великого заводу по виробництву алкоголю, як більшість з нас думає, а саме зі збору унікальної трави зубрівки в Біловезькій пущі, що розташована у північно-східній частині Польщі. Цей старовинний ліс із дикою природою перебуває під захистом ЮНЕСКО. І саме на цій території розташована найбільша популяція велетенських зубрів в Європі. Кажуть, свою силу та витривалість вони черпають від трави зубрів, яка росте в пущі.

Відкриваючи легенду Історія бренду Zubrowka, тривалістю у пів тисячоліття

Зубри – жителі Біловезької Пущі / Фото Zubrowka

Зубрівка – рідкісна рослина, яка росте на сонячних галявинах та в перекладі з латини означає "запашна трава". Її здавна цінують за ароматичні та лікувальні властивості.

Довжина зубрівки не перевищує 20 сантиметрів і її важко відрізнити від звичайної трави. Тому її збором займаються лише місцеві родини, строго двічі на рік, коли трава вбирає максимально свіжість та аромат пущі Біловезької. Лише вони знають, де саме росте зубрівка. Збирачі обережно зрізають кожне стебло, аби не пошкодити траву зубрів та зберегти колір рослини. Ці знання передаються від покоління до покоління.

Лише збирачі знають, де росте зубрівка / Фото Zubrowka

Після збору її зберігають у закритих приміщеннях, де підтримується стала температура до 25 градусів. Там зубрівку обережно розкладають та залишають сушитись впродовж семи днів.

Траву зубрівку сушать протягом тижня / Фото Zubrowka

Народження легенди

Коли трава висушилась, її доставляють у місто Білосток (Польща) на сучасний лікеро-горілчаний завод CEDC International, де й відбувається процес виробництва Zubrowka.

Етап перший – високоякісні спирти

На заводі виготовляють високоякісний спирт із відбірних сортів пшениці. Спирт виготовляється за власною рецептурою виробництва. Він проходить шість етапів очищення. Спирти CEDC International відповідають стандартам EU та іншим міжнародним стандартам, а також мають всі необхідні сертифікати.

Завод CEDC International / Фото Zubrowka

Етап другий – екстракт трави зубрівка

Коли настає час створення Zubrowka, траву завантажують у велику діжку та нагрівають протягом трьох годин. Далі до неї додають воду зі спиртом, під дією яких вона розм'якшується. Так отримують екстракт трави зубрів.

Отримання екстракту зубрівки / Фото Zubrowka

Отриманий екстракт зубрівки містить осад. Тому його розливають у 4-метрові дубові бочки, де він зберігається впродовж місяця за температури +18 градусів. За цей час осідають непотрібні залишки з трави, а бочки надають екстракту м'якого смаку та ванільних ноток.

Етап третій – джерельно чиста вода

Фото istockphoto

Після цього очищений спирт та кришталево чисту джерельну воду додають до готового екстракту зубрівки. Ця вода природно демінералізувалась на 60-метровій глибині.

Етап четвертий – фільтрація та дозрівання

Тоді відбувається перша фільтрація напою. Сьогодні Zubrowka Bison Grass поєднує в собі сторічні традиції легендарного напою та сучасні системи очищення та фільтрації. Задля кришталевої чистоти та визнання якості Zubrowka на міжнародному ринку, більшість процесів фільтрації автоматизовані. Високі технології дозволяють досягати стандартів, що підтверджені європейськими сертифікатами якості та світовим визнанням. Після фільтрації напій знов відстоюється та переходить до наступного етапу.

Фото Zubrowka

Етап п'ятий – контроль та дегустація

Далі відбувається важливий етап дегустації, де фахівці оцінюють колір, прозорість, аромат і смак напою, перш ніж він опиниться у пляшках.

Після дегустаційного тесту відбувається завершальна фільтрація. Напій фільтрують до отримання м'якого смаку та аромату.

Етап шостий – розлив

Спочатку порожні пляшки промивають лише за допомогою горілки. Після цього висушувати їх не потрібно.

Пляшки ретельно промивають / Фото Zubrowka

У пляшки вручну вкладають одне стебло трави зубрів. Контролер якості уважно перевіряє, щоб стебло було у кожній пляшці.

Стебла зубрівки вкладають у кожну пляшку Zubrowka вручну / Фото Zubrowka

Насамкінець пляшки наповнюють ароматною Zubrowka.

Наповнення пляшок зубровкою / Фото Zubrowka

Процес виготовлення однієї пляшки Zubrowka триває близько двох місяців.

Створення Zubrowka Bison Grass – це продуманий до найменших деталей процес. Розпочинаючи свій довгий шлях з заповідних місць Біловезької Пущі, зі збору трави, ретельного процесу її підготовки, сушки, створення натуральної есенції, власних спиртів з джерельно чистої води, відстоювання у старовинних бочках до експорту до полиць в магазинах у більше ніж 80 країнах світу.

Усі процеси виготовлення напою поєднують у собі старовинну рецептуру та сторічні традиції створення настоянки Zubrowka Bison Grass та сучасні інноваційні технології, які впливають на високу якість продукту. Все це для того, щоб кожна пляшка Zubrowka Bison Grass, яку покупець обирає на полицях магазинів, була бездоганною.

Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka

Zubrowka відповідає міжнародним стандартам та вирізняється високою якістю, яка щорічно підтверджується високими нагородами та відзнаками якості на світових конкурсах міцного алкоголю. Що ще раз доводить, що унікальна рецептура та ретельний підхід до процесу виробництва зробив бренд всесвітньо відомим та успішним.