Zubrowka Bison Grass – уникальный алкогольный напиток с тонким ароматом и мягким вкусом, который покорил более 80 стран мира. Тайна популярности бренда кроется в процессе производства. Давайте разбираться, как создают легендарный напиток, которому уже более 500 лет, и в чем его секрет.

Сначала была трава ...

Создание Zubrowka Bison Grass начинается не из крупного завода по производству алкоголя, как большинство из нас думает, а именно из сбора уникальной травы зубровки в Беловежской пуще, расположенной в северо-восточной части Польши. Этот старинный лес с природой находится под защитой ЮНЕСКО. И именно на этой территории расположена самая большая популяция гигантских зубров в Европе. Говорят, свою силу и выносливость они черпают от травы зубров, которая растет в пуще.

Открывая легенду История бренда Zubrowka, продолжительностью в полтысячелетия



Зубры – жители Беловежской Пущи / Фото Zubrowka

Зубровка – редкое растение, которое растет на солнечных полянах и в переводе с латыни означает "ароматная трава". Ее издавна ценят за ароматические и лечебные свойства.

Длина зубровки не превышает 20 сантиметров и ее трудно отличить от обычной травы. Поэтому ее сбором занимаются только местные семьи, строго два раза в год, когда трава впитывает максимальную свежесть и аромат пущи Беловежской. Только они знают, где именно растет зубровка. Сборщики осторожно срезают каждый стебель, чтобы не повредить траву зубров и сохранить цвет растения. Эти знания передаются от поколения к поколению.



Только собиратели знают, где растет зубровка / Фото Zubrowka

После сбора ее хранят в закрытых помещениях, где поддерживается постоянная температура до 25 градусов. Там зубровку осторожно раскладывают и оставляют сушиться в течение семи дней.



Траву зубровку сушат в течение недели / Фото Zubrowka

Рождение легенды

Когда трава высушилась, ее доставляют в город Белосток (Польша) на современный ликеро-водочный завод CEDC International, где и происходит процесс производства Zubrowka.

Этап первый – высококачественные спирты

На заводе изготавливают высококачественный спирт из отборных сортов пшеницы. Спирт изготавливается по собственной рецептуре производства. Он проходит шесть этапов очистки. Спирты CEDC International соответствуют стандартам EU и другим международным стандартам, а также имеют все необходимые сертификаты.

Завод CEDC International / Фото Zubrowka

Этап второй – экстракт травы зубровка

Когда наступает время создания Zubrowka, траву загружают в большую бочку и нагревают в течение трех часов. Далее к ней добавляют воду со спиртом, под действием которых она размягчается. Так получают экстракт травы зубров.



Получение экстракта зубровки / Фото Zubrowka

Полученный экстракт зубровки содержит осадок. Поэтому его разливают в 4-метровые дубовые бочки, где он хранится в течение месяца при температуре +18 градусов. За это время оседают ненужные остатки из травы, а бочки придают экстракту мягкий вкус и ванильные нотки.

Этап третий – кристально чистая вода

Фото istockphoto

После этого очищенный спирт и кристально чистую родниковую воду добавляют к готовому экстракту зубровки. Эта вода естественно деминерализировалась на 60-метровой глубине.

Этап четвертый – фильтрация и созревание

Тогда происходит первая фильтрация напитка. Сегодня Zubrowka Bison Grass сочетает в себе вековые традиции легендарного напитка и современные системы очистки и фильтрации. Для кристальной чистоты и признания качества Zubrowka на международном рынке, большинство процессов фильтрации автоматизированы. Высокие технологии позволяют достигать стандартов, подтвержденных европейскими сертификатами качества и мировым признанием. После фильтрации напиток снова отстаивается и переходит к следующему этапу.



Фото Zubrowka

Этап пятый – контроль и дегустация

Далее происходит важный этап дегустации, где специалисты оценивают цвет, прозрачность, аромат и вкус напитка, прежде чем он окажется в бутылках.

После дегустационного теста происходит завершающая фильтрация. Напиток фильтруют до получения мягкого вкуса и аромата.

Этап шестой – разлив

Сначала пустые бутылки промывают только с помощью водки. После этого высушивать их не нужно.



Бутылки тщательно промывают / Фото Zubrowka

В бутылки вручную вкладывают один стебель травы зубров. Контролер качества внимательно проверяет, чтобы стебель был в каждой бутылке.



Стебли зубровки вкладывают в каждую бутылку Zubrowka вручную / Фото Zubrowka

Наконец бутылки наполняют ароматной Zubrowka.



Наполнение бутылок зубровкой / Фото Zubrowka

Процесс изготовления одной бутылки Zubrowka длится около двух месяцев.

Создание Zubrowka Bison Grass – это продуманный до мельчайших деталей процесс. Начиная свой долгий путь с заповедных мест Беловежской Пущи, со сбора травы, тщательного процесса ее подготовки, сушки, создания натуральной эссенции, собственных спиртов из кристально чистой воды, отстаивания в старинных бочках до экспорта до полок в магазинах в более чем 80 странах мира.

Все процессы изготовления напитка сочетают в себе старинную рецептуру и столетние традиции создания настойки Zubrowka Bison Grass и современные инновационные технологии, которые влияют на высокое качество продукта. Все это для того, чтобы каждая бутылка Zubrowka Bison Grass, которую покупатель выбирает на полках магазинов, была безупречной.

Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka

Zubrowka соответствует международным стандартам и отличается высоким качеством, что ежегодно подтверждается высокими наградами качества на мировых конкурсах крепкого алкоголя. Что еще раз доказывает, что уникальная рецептура и тщательный подход к процессу производства сделал бренд всемирно известным и успешным.

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