Секреты бренда Zubrowka Bison Grass: путь от Беловежской пущи до полки в магазине
Zubrowka Bison Grass – уникальный алкогольный напиток с тонким ароматом и мягким вкусом, который покорил более 80 стран мира. Тайна популярности бренда кроется в процессе производства. Давайте разбираться, как создают легендарный напиток, которому уже более 500 лет, и в чем его секрет.
Источник:24 канал
Сначала была трава ...
Создание Zubrowka Bison Grass начинается не из крупного завода по производству алкоголя, как большинство из нас думает, а именно из сбора уникальной травы зубровки в Беловежской пуще, расположенной в северо-восточной части Польши. Этот старинный лес с природой находится под защитой ЮНЕСКО. И именно на этой территории расположена самая большая популяция гигантских зубров в Европе. Говорят, свою силу и выносливость они черпают от травы зубров, которая растет в пуще.
Открывая легенду История бренда Zubrowka, продолжительностью в полтысячелетия
Зубры – жители Беловежской Пущи / Фото Zubrowka
Зубровка – редкое растение, которое растет на солнечных полянах и в переводе с латыни означает "ароматная трава". Ее издавна ценят за ароматические и лечебные свойства.
Длина зубровки не превышает 20 сантиметров и ее трудно отличить от обычной травы. Поэтому ее сбором занимаются только местные семьи, строго два раза в год, когда трава впитывает максимальную свежесть и аромат пущи Беловежской. Только они знают, где именно растет зубровка. Сборщики осторожно срезают каждый стебель, чтобы не повредить траву зубров и сохранить цвет растения. Эти знания передаются от поколения к поколению.
Только собиратели знают, где растет зубровка / Фото Zubrowka
После сбора ее хранят в закрытых помещениях, где поддерживается постоянная температура до 25 градусов. Там зубровку осторожно раскладывают и оставляют сушиться в течение семи дней.
Траву зубровку сушат в течение недели / Фото Zubrowka
Рождение легенды
Когда трава высушилась, ее доставляют в город Белосток (Польша) на современный ликеро-водочный завод CEDC International, где и происходит процесс производства Zubrowka.
Этап первый – высококачественные спирты
На заводе изготавливают высококачественный спирт из отборных сортов пшеницы. Спирт изготавливается по собственной рецептуре производства. Он проходит шесть этапов очистки. Спирты CEDC International соответствуют стандартам EU и другим международным стандартам, а также имеют все необходимые сертификаты.
Завод CEDC International / Фото Zubrowka
Этап второй – экстракт травы зубровка
Когда наступает время создания Zubrowka, траву загружают в большую бочку и нагревают в течение трех часов. Далее к ней добавляют воду со спиртом, под действием которых она размягчается. Так получают экстракт травы зубров.
Получение экстракта зубровки / Фото Zubrowka
Полученный экстракт зубровки содержит осадок. Поэтому его разливают в 4-метровые дубовые бочки, где он хранится в течение месяца при температуре +18 градусов. За это время оседают ненужные остатки из травы, а бочки придают экстракту мягкий вкус и ванильные нотки.
Этап третий – кристально чистая вода
Фото istockphoto
После этого очищенный спирт и кристально чистую родниковую воду добавляют к готовому экстракту зубровки. Эта вода естественно деминерализировалась на 60-метровой глубине.
Этап четвертый – фильтрация и созревание
Тогда происходит первая фильтрация напитка. Сегодня Zubrowka Bison Grass сочетает в себе вековые традиции легендарного напитка и современные системы очистки и фильтрации. Для кристальной чистоты и признания качества Zubrowka на международном рынке, большинство процессов фильтрации автоматизированы. Высокие технологии позволяют достигать стандартов, подтвержденных европейскими сертификатами качества и мировым признанием. После фильтрации напиток снова отстаивается и переходит к следующему этапу.
Фото Zubrowka
Этап пятый – контроль и дегустация
Далее происходит важный этап дегустации, где специалисты оценивают цвет, прозрачность, аромат и вкус напитка, прежде чем он окажется в бутылках.
Этап шестой – разлив
Сначала пустые бутылки промывают только с помощью водки. После этого высушивать их не нужно.
Бутылки тщательно промывают / Фото Zubrowka
В бутылки вручную вкладывают один стебель травы зубров. Контролер качества внимательно проверяет, чтобы стебель был в каждой бутылке.
Стебли зубровки вкладывают в каждую бутылку Zubrowka вручную / Фото Zubrowka
Наконец бутылки наполняют ароматной Zubrowka.
Наполнение бутылок зубровкой / Фото Zubrowka
Создание Zubrowka Bison Grass – это продуманный до мельчайших деталей процесс. Начиная свой долгий путь с заповедных мест Беловежской Пущи, со сбора травы, тщательного процесса ее подготовки, сушки, создания натуральной эссенции, собственных спиртов из кристально чистой воды, отстаивания в старинных бочках до экспорта до полок в магазинах в более чем 80 странах мира.
Все процессы изготовления напитка сочетают в себе старинную рецептуру и столетние традиции создания настойки Zubrowka Bison Grass и современные инновационные технологии, которые влияют на высокое качество продукта. Все это для того, чтобы каждая бутылка Zubrowka Bison Grass, которую покупатель выбирает на полках магазинов, была безупречной.
Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka
Zubrowka соответствует международным стандартам и отличается высоким качеством, что ежегодно подтверждается высокими наградами качества на мировых конкурсах крепкого алкоголя. Что еще раз доказывает, что уникальная рецептура и тщательный подход к процессу производства сделал бренд всемирно известным и успешным.
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