Сезонный салат с черникой и арбузом – именно то, что нужно в жаркий день. Рецептом вкусного блюда поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Салат с черникой и арбузом

Ингредиенты:

  • Помидор желтый – 1 штука.
  • Помидор красный – 1 штука.
  • Листья салата 5 – 6 штук.
  • Огурец – 1 штука.
  • Черника – 100 грамм.
  • Арбуз – на свой вкус.
  • Виноград красный – 8 – 10 штук.
  • Сыр сливочный или фета – 50 грамм.
  • Кунжут – 1 чайная ложка.
  • Оливковое масло, соль, перец – на свой вкус.

Салат понравится всей семье / Фото из инстаграма Марины Боржемской

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Как приготовить:

  • Листья салата выкладываем на тарелку.
  • Помидоры нарезаем кольцами и выкладываем по кругу.
  • Арбуз нарезаем небольшими кусочками и добавляем в блюдо.
  • Сверху выкладываем сыр, виноград и чернику.
  • Огурцы нарезаем слайсами и украшаем салат.
  • Солим, перчим блюдо, сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем кунжутом.

Летний салат готов!