Сезонный салат с черникой и арбузом – именно то, что нужно в жаркий день. Рецептом вкусного блюда поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Салат с черникой и арбузом

Ингредиенты:

Помидор желтый – 1 штука.

Помидор красный – 1 штука.

Листья салата 5 – 6 штук.

Огурец – 1 штука.

Черника – 100 грамм.

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Арбуз – на свой вкус.

Виноград красный – 8 – 10 штук.

Сыр сливочный или фета – 50 грамм.

Кунжут – 1 чайная ложка.

Оливковое масло, соль, перец – на свой вкус.

Салат понравится всей семье / Фото из инстаграма Марины Боржемской

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Как приготовить:

Листья салата выкладываем на тарелку.

Помидоры нарезаем кольцами и выкладываем по кругу.

Арбуз нарезаем небольшими кусочками и добавляем в блюдо.

Сверху выкладываем сыр, виноград и чернику.

Огурцы нарезаем слайсами и украшаем салат.

Солим, перчим блюдо, сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем кунжутом.

Летний салат готов!