Сезонный салат с черникой и арбузом – именно то, что нужно в жаркий день. Рецептом вкусного блюда поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Салат с черникой и арбузом
Ингредиенты:
- Помидор желтый – 1 штука.
- Помидор красный – 1 штука.
- Листья салата 5 – 6 штук.
- Огурец – 1 штука.
- Черника – 100 грамм.
- Арбуз – на свой вкус.
- Виноград красный – 8 – 10 штук.
- Сыр сливочный или фета – 50 грамм.
- Кунжут – 1 чайная ложка.
- Оливковое масло, соль, перец – на свой вкус.
Салат понравится всей семье / Фото из инстаграма Марины Боржемской
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Как приготовить:
- Листья салата выкладываем на тарелку.
- Помидоры нарезаем кольцами и выкладываем по кругу.
- Арбуз нарезаем небольшими кусочками и добавляем в блюдо.
- Сверху выкладываем сыр, виноград и чернику.
- Огурцы нарезаем слайсами и украшаем салат.
- Солим, перчим блюдо, сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем кунжутом.
Летний салат готов!