Рятуємо одяг, що пофарбувався під час прання: способи очищення білого та кольорового вбрання

4 січня 2022 , 16:05
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Джерело:

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Витягнути з пральної машини рожеву шкарпетку або майку, яка була білою – не найприємніша ситуація. Багато хто думає, що врятувати пофарбований одяг неможливо, але дієві методи є.

Ви можете спробувати кілька методів очищення: від білого оцту до перекису водню. Котрийсь із них вам точно стане в пригоді.

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Як позбутися кольорових плям з одягу

Біла шкарпетка "влізла" у ваші сині джинси? Ви випадково випрали білу сорочку з новим червоним кардиганом? Сумні випадки трапляються навіть з найдосвідченішими професіоналами у пранні. Тому знання про те, як позбутися кольорових плям з білого або кольорового одягу, може зменшити клопіт в майбутньому. По-перше, вам потрібні:

  • пральний порошок;
  • перекис водню;
  • відбілювач на основі кисню;
  • білий оцет;
  • ванна для замочування одягу;
  • зубна щітка.

Пральний порошок

Якщо ви випадково пофарбували одяг, найголовніше – не класти його в сушарку. Тепло може закріпити барвник, і тоді вам потрібно буде звернутися за професійною допомогою. Однак, якщо ви витягнете його під час прання, видалити плями може бути досить легко. Пральний порошок чудово працює, якщо у вас є маленька пляма на вбранні.

  • Наповніть ємність або раковину 4 літрами води.
  • Додайте 2 столові ложки мийного засобу безпосередньо на пофарбовану область, якщо це можливо. Почистьте старою зубною щіткою.
  • Залишіть настоятися протягом 30 хвилин, потім поперіть одяг.

Білий оцет для кольорового одягу

Якщо ви не дуже зацікавлені в замочуванні пральним порошком або ваш одяг зафарбувався повністю, то очищення білим оцтом – кращий варіант.

  • Наповніть ванну 4 літрами води.
  • Додайте 1 склянку білого оцту і замочіть одяг на 30 хвилин.
  • Перевірте, чи не вицвіло забарвлення і переперіть одяг.

Кисневий відбілювач

Якщо метод прального порошку не спрацював, переходимо до плану Б – кисневий відбілювач. Він може працювати як на білому, так і на кольоровому одязі.

  • Покладіть зіпсований одяг у прання і додайте відбілювач на основі кисню.
  • Перед сушінням переконайтеся, що фарба повністю зникла.

Перекис водню для білого одягу

У випадку з фарбуванням білого одягу скористайтеся до перекисом водню.

  • Створіть у ванні суміш перекису водню та води 1:1.
  • Замочіть одяг приблизно на 30 хвилин або поки колір не зникне.
  • Прополощіть і знову поперіть. Залиште сохнути природнім шляхом.
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Автор: Марта Кушка