Рятуємо одяг, що пофарбувався під час прання: способи очищення білого та кольорового вбрання

Витягнути з пральної машини рожеву шкарпетку або майку, яка була білою – не найприємніша ситуація. Багато хто думає, що врятувати пофарбований одяг неможливо, але дієві методи є.

Ви можете спробувати кілька методів очищення: від білого оцту до перекису водню. Котрийсь із них вам точно стане в пригоді.

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Як позбутися кольорових плям з одягу

Біла шкарпетка "влізла" у ваші сині джинси? Ви випадково випрали білу сорочку з новим червоним кардиганом? Сумні випадки трапляються навіть з найдосвідченішими професіоналами у пранні. Тому знання про те, як позбутися кольорових плям з білого або кольорового одягу, може зменшити клопіт в майбутньому. По-перше, вам потрібні:

пральний порошок;

перекис водню;

відбілювач на основі кисню;

білий оцет;

ванна для замочування одягу;

зубна щітка.

Пральний порошок

Якщо ви випадково пофарбували одяг, найголовніше – не класти його в сушарку. Тепло може закріпити барвник, і тоді вам потрібно буде звернутися за професійною допомогою. Однак, якщо ви витягнете його під час прання, видалити плями може бути досить легко. Пральний порошок чудово працює, якщо у вас є маленька пляма на вбранні.

Наповніть ємність або раковину 4 літрами води.

Додайте 2 столові ложки мийного засобу безпосередньо на пофарбовану область, якщо це можливо. Почистьте старою зубною щіткою.

Залишіть настоятися протягом 30 хвилин, потім поперіть одяг.

Білий оцет для кольорового одягу

Якщо ви не дуже зацікавлені в замочуванні пральним порошком або ваш одяг зафарбувався повністю, то очищення білим оцтом – кращий варіант.

Наповніть ванну 4 літрами води.

Додайте 1 склянку білого оцту і замочіть одяг на 30 хвилин.

Перевірте, чи не вицвіло забарвлення і переперіть одяг.

Кисневий відбілювач

Якщо метод прального порошку не спрацював, переходимо до плану Б – кисневий відбілювач. Він може працювати як на білому, так і на кольоровому одязі.

Покладіть зіпсований одяг у прання і додайте відбілювач на основі кисню.

Перед сушінням переконайтеся, що фарба повністю зникла.

Перекис водню для білого одягу

У випадку з фарбуванням білого одягу скористайтеся до перекисом водню.

Створіть у ванні суміш перекису водню та води 1:1.

Замочіть одяг приблизно на 30 хвилин або поки колір не зникне.

Прополощіть і знову поперіть. Залиште сохнути природнім шляхом.