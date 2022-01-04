Ви можете спробувати кілька методів очищення: від білого оцту до перекису водню. Котрийсь із них вам точно стане в пригоді.
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Як позбутися кольорових плям з одягу
Біла шкарпетка "влізла" у ваші сині джинси? Ви випадково випрали білу сорочку з новим червоним кардиганом? Сумні випадки трапляються навіть з найдосвідченішими професіоналами у пранні. Тому знання про те, як позбутися кольорових плям з білого або кольорового одягу, може зменшити клопіт в майбутньому. По-перше, вам потрібні:
- пральний порошок;
- перекис водню;
- відбілювач на основі кисню;
- білий оцет;
- ванна для замочування одягу;
- зубна щітка.
Пральний порошок
Якщо ви випадково пофарбували одяг, найголовніше – не класти його в сушарку. Тепло може закріпити барвник, і тоді вам потрібно буде звернутися за професійною допомогою. Однак, якщо ви витягнете його під час прання, видалити плями може бути досить легко. Пральний порошок чудово працює, якщо у вас є маленька пляма на вбранні.
- Наповніть ємність або раковину 4 літрами води.
- Додайте 2 столові ложки мийного засобу безпосередньо на пофарбовану область, якщо це можливо. Почистьте старою зубною щіткою.
- Залишіть настоятися протягом 30 хвилин, потім поперіть одяг.
Білий оцет для кольорового одягу
Якщо ви не дуже зацікавлені в замочуванні пральним порошком або ваш одяг зафарбувався повністю, то очищення білим оцтом – кращий варіант.
- Наповніть ванну 4 літрами води.
- Додайте 1 склянку білого оцту і замочіть одяг на 30 хвилин.
- Перевірте, чи не вицвіло забарвлення і переперіть одяг.
Кисневий відбілювач
Якщо метод прального порошку не спрацював, переходимо до плану Б – кисневий відбілювач. Він може працювати як на білому, так і на кольоровому одязі.
- Покладіть зіпсований одяг у прання і додайте відбілювач на основі кисню.
- Перед сушінням переконайтеся, що фарба повністю зникла.
Перекис водню для білого одягу
У випадку з фарбуванням білого одягу скористайтеся до перекисом водню.
- Створіть у ванні суміш перекису водню та води 1:1.
- Замочіть одяг приблизно на 30 хвилин або поки колір не зникне.
- Прополощіть і знову поперіть. Залиште сохнути природнім шляхом.