Вы можете попробовать несколько методов очистки: от белого уксуса до перекиси водорода. Какой-нибудь из них вам точно пригодится.

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Как избавиться от цветных пятен с одежды

Белый носок "влез" в ваши синие джинсы? Вы случайно постирали белую рубашку с новым красным кардиганом? Печальные случаи происходят даже с опытными профессионалами в стирке. Поэтому знание о том, как избавиться от цветных пятен из белой или цветной одежды, может уменьшить заботы в будущем. Во-первых, вам нужны:

стиральный порошок;

перекись водорода;

отбеливатель на основе кислорода;

белый уксус;

ванна для замачивания одежды;

зубная щетка.

Стиральный порошок

Если вы случайно покрасили одежду, самое главное – не класть ее в сушилку. Тепло может закрепить краситель, и тогда вам нужно будет обратиться за профессиональной помощью. Однако, если вы вытащите его во время стирки, удалить пятна может быть достаточно легко. Стиральный порошок отлично работает, если у вас есть маленькое пятно на наряде .

Наполните емкость или раковину 4 л воды.

Добавьте 2 столовые ложки моющего средства на окрашенную область, если это возможно. Почистите старенькой зубной щеткой.

Оставьте настояться в течение 30 минут, затем постирайте одежду.

Белый уксус для цветной одежды

Если вы не очень заинтересованы в замачивании стиральным порошком или ваша одежда закрасилась полностью , то очищение белым уксусом – лучший вариант.

Наполните ванную 4 литрами воды.

Добавьте 1 стакан белого уксуса и замочите одежду на 30 минут.

Проверьте, не выцвела ли окраска и перестирайте одежду.

Кислородный отбеливатель

Если метод стирального порошка не сработал, переходим к плану Б – кислородный отбеливатель. Он может работать как на белой, так и на цветной одежде.

Положите испорченную одежду в стирку и добавьте отбеливатель на основе кислорода.

Перед сушкой убедитесь, что краска полностью исчезла.

Перекись водорода для белой одежды

В случае с окрашиванием белой одежды воспользуйтесь перекисью водорода.

Создайте в ванне смесь перекиси водорода и воды 1:1.

Замочите одежду примерно на 30 минут или пока цвет не исчезнет.

Прополоскать и снова попереть. Оставьте сохнуть естественным путём.