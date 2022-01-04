Вы можете попробовать несколько методов очистки: от белого уксуса до перекиси водорода. Какой-нибудь из них вам точно пригодится.
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Как избавиться от цветных пятен с одежды
Белый носок "влез" в ваши синие джинсы? Вы случайно постирали белую рубашку с новым красным кардиганом? Печальные случаи происходят даже с опытными профессионалами в стирке. Поэтому знание о том, как избавиться от цветных пятен из белой или цветной одежды, может уменьшить заботы в будущем. Во-первых, вам нужны:
- стиральный порошок;
- перекись водорода;
- отбеливатель на основе кислорода;
- белый уксус;
- ванна для замачивания одежды;
- зубная щетка.
Стиральный порошок
Если вы случайно покрасили одежду, самое главное – не класть ее в сушилку. Тепло может закрепить краситель, и тогда вам нужно будет обратиться за профессиональной помощью. Однако, если вы вытащите его во время стирки, удалить пятна может быть достаточно легко. Стиральный порошок отлично работает, если у вас есть маленькое пятно на наряде.
- Наполните емкость или раковину 4 л воды.
- Добавьте 2 столовые ложки моющего средства на окрашенную область, если это возможно. Почистите старенькой зубной щеткой.
- Оставьте настояться в течение 30 минут, затем постирайте одежду.
Белый уксус для цветной одежды
Если вы не очень заинтересованы в замачивании стиральным порошком или ваша одежда закрасилась полностью , то очищение белым уксусом – лучший вариант.
- Наполните ванную 4 литрами воды.
- Добавьте 1 стакан белого уксуса и замочите одежду на 30 минут.
- Проверьте, не выцвела ли окраска и перестирайте одежду.
Кислородный отбеливатель
Если метод стирального порошка не сработал, переходим к плану Б – кислородный отбеливатель. Он может работать как на белой, так и на цветной одежде.
- Положите испорченную одежду в стирку и добавьте отбеливатель на основе кислорода.
- Перед сушкой убедитесь, что краска полностью исчезла.
Перекись водорода для белой одежды
В случае с окрашиванием белой одежды воспользуйтесь перекисью водорода.
- Создайте в ванне смесь перекиси водорода и воды 1:1.
- Замочите одежду примерно на 30 минут или пока цвет не исчезнет.
- Прополоскать и снова попереть. Оставьте сохнуть естественным путём.