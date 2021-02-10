Сегодня Zubrowka как качественный алкоголь с мягким вкусом и тонким ароматом знает, пожалуй, каждый любитель алкогольных напитков. Но знаете ли вы, откуда берет свое начало история создания легендарного напитка, кто впервые придумал рецепт, как сохранились традиции приготовления напитка и при чем здесь Беловежская пуща и зубры?

Открываем легенду создания легендарной Zubrowka, которая нашла своих ценителей в более чем 70 странах мира!

История Zubrowka

Первые упоминания о Zubrowka появились еще в 14 веке во времена правления польского короля Казимира ІІІ. Именно в этот период польские алхимики начали активно применять дистилляцию.

Напиток, который перегоняли дважды, а то и трижды, очень ценился. Таким образом готовили настойки на травах. В те времена их применяли как лекарство.

Такие настойки высоко ценились среди польской знати. Для их хранения отводили специальные помещения в домах, и редко кто мог позволить себе такую ​​привилегию.

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Богатая природа польских земель сделала страну идеальной средой для приготовления настоек.

Ремесло развивалось, и постепенно настойки становились все более популярными. Впоследствии их изготовление решили превратить в самостоятельное производство. Производители использовали для создания настоек книгу польского ботаника Стефана Фалимижа "О травах и их свойствах", которая была напечатана в 1534 году в Кракове.

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Издание насчитывало около 70 рецептов и детальных описаний процессов дистилляции. Среди них находилось также описание трав, которые росли в Беловежской Пуще. Этот лесной массив расположен на границе Польши и Беларуси. Примечательно, что именно Беловежская Пуща – единственный природный объект в Польше, который находится под защитой ЮНЕСКО. Он был включен в Список объектов Всемирного наследия человечества в 1992 году.

Беловежская Пуща / Фото Zubrowka

Среди других необычных растений там растет и трава зубровка, которой питаются зубры. Существует легенда, что именно это растение является источником силы и выносливости этих могучих животных, составляя основу их рациона.

Настойка на зубровке, которую назвали Zubrowka, получила распространение как среди простых местных жителей, так и среди аристократов.

Фото Zubrowka

Это растение в ограниченных количествах улучшает пищеварение и аппетит, успокаивает, повышает устойчивость к инфекциям, приводит к снижению веса, а также является мощным афродизиаком. Кстати, его до сих пор используют в фармацевтике.

Уже в 20 веке производство Zubrowka разрослось до промышленных масштабов. Первое упоминание о торговой марке Zubrowka датируется 1894 годом. А уже в 1953 году был создан официальный рецепт настойки, который разработал польский специалист по изготовлению напитков Ян Дубински.

История Zubrowka насчитывает более полтысячелетия / Фото Zubrowka

Тогда и начали массово производить этот напиток. Zubrowka, с ее уникальным вкусом и ароматом, на основе экологически чистых ингредиентов очень нравилась людям, поэтому со временем ее начали продавать не только в пределах страны, но и за рубежом.

Сейчас Zubrowka – один из самых успешных и узнаваемых брендов в мире, чья продукция экспортируется в более чем 70 стран, в частности в США, Великобританию, Францию, Венгрию и Украину.

Открывая легенду

Создание Zubrowka начинается со сбора редкой травы зубровки в лесу. Собирают траву семьями дважды в год. Только собиратели знают, где именно растет зубровка. Заметив ее среди других трав, они осторожно срезают стебель, чтобы сохранить цвет растения.

Сбор травы зубровки / Фото Zubrowka

После того, как траву собрано, ее хранят в специальных закрытых помещениях.

Хранение зубровки / Фото Zubrowka

Наконец, когда трава готова, ее отправляют в современный ликеро-водочный завод CEDC International в городе Белосток (Польша), граничащем с Беловежской Пущей.

Там изготавливают Zubrowka с ароматной чистой эссенции, которую получают из уникального экстракта травы зубровки.

Фото Zubrowka

Сложный процесс изготовления одной бутылки Zubrowka длится около двух месяцев. С отборных сортов пшеницы на заводе производят высококачественный спирт, который проходит шесть этапов очистки.

CEDC International / Фото Zubrowka

Тогда его добавляют к вытяжке из травы зубровки. Полученный напиток заливают в бочки и оставляют на некоторое время, чтобы остатки осели.

Фото Zubrowka

После этого напиток фильтруют до получения нужного цвета и вкуса.

Фото Zubrowka

Наконец в каждую бутылку вручную вкладывают один стебель травы зубров – как подтверждение подлинности и естественности продукта, а затем происходит разлив.

Zubrowka – один из тех напитков, которые запоминаются с первого глотка. Поэтому, если вы еще не пробовали Zubrowka, не теряйте возможность открыть для себя легендарный продукт и почувствовать вкус, созданный природой.

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