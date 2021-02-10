Открывая легенду: история бренда Zubrowka, продолжительностью в полтысячелетия
Сегодня Zubrowka как качественный алкоголь с мягким вкусом и тонким ароматом знает, пожалуй, каждый любитель алкогольных напитков. Но знаете ли вы, откуда берет свое начало история создания легендарного напитка, кто впервые придумал рецепт, как сохранились традиции приготовления напитка и при чем здесь Беловежская пуща и зубры?
Открываем легенду создания легендарной Zubrowka, которая нашла своих ценителей в более чем 70 странах мира!
История Zubrowka
Первые упоминания о Zubrowka появились еще в 14 веке во времена правления польского короля Казимира ІІІ. Именно в этот период польские алхимики начали активно применять дистилляцию.
Такие настойки высоко ценились среди польской знати. Для их хранения отводили специальные помещения в домах, и редко кто мог позволить себе такую привилегию.
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Ремесло развивалось, и постепенно настойки становились все более популярными. Впоследствии их изготовление решили превратить в самостоятельное производство. Производители использовали для создания настоек книгу польского ботаника Стефана Фалимижа "О травах и их свойствах", которая была напечатана в 1534 году в Кракове.
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Издание насчитывало около 70 рецептов и детальных описаний процессов дистилляции. Среди них находилось также описание трав, которые росли в Беловежской Пуще. Этот лесной массив расположен на границе Польши и Беларуси. Примечательно, что именно Беловежская Пуща – единственный природный объект в Польше, который находится под защитой ЮНЕСКО. Он был включен в Список объектов Всемирного наследия человечества в 1992 году.
Беловежская Пуща / Фото Zubrowka
Среди других необычных растений там растет и трава зубровка, которой питаются зубры. Существует легенда, что именно это растение является источником силы и выносливости этих могучих животных, составляя основу их рациона.
Настойка на зубровке, которую назвали Zubrowka, получила распространение как среди простых местных жителей, так и среди аристократов.
Фото Zubrowka
Это растение в ограниченных количествах улучшает пищеварение и аппетит, успокаивает, повышает устойчивость к инфекциям, приводит к снижению веса, а также является мощным афродизиаком. Кстати, его до сих пор используют в фармацевтике.
История Zubrowka насчитывает более полтысячелетия / Фото Zubrowka
Тогда и начали массово производить этот напиток. Zubrowka, с ее уникальным вкусом и ароматом, на основе экологически чистых ингредиентов очень нравилась людям, поэтому со временем ее начали продавать не только в пределах страны, но и за рубежом.
Сейчас Zubrowka – один из самых успешных и узнаваемых брендов в мире, чья продукция экспортируется в более чем 70 стран, в частности в США, Великобританию, Францию, Венгрию и Украину.
Открывая легенду
Создание Zubrowka начинается со сбора редкой травы зубровки в лесу. Собирают траву семьями дважды в год. Только собиратели знают, где именно растет зубровка. Заметив ее среди других трав, они осторожно срезают стебель, чтобы сохранить цвет растения.
Сбор травы зубровки / Фото Zubrowka
После того, как траву собрано, ее хранят в специальных закрытых помещениях.
Хранение зубровки / Фото Zubrowka
Наконец, когда трава готова, ее отправляют в современный ликеро-водочный завод CEDC International в городе Белосток (Польша), граничащем с Беловежской Пущей.
Там изготавливают Zubrowka с ароматной чистой эссенции, которую получают из уникального экстракта травы зубровки.
Фото Zubrowka
CEDC International / Фото Zubrowka
Тогда его добавляют к вытяжке из травы зубровки. Полученный напиток заливают в бочки и оставляют на некоторое время, чтобы остатки осели.
Фото Zubrowka
После этого напиток фильтруют до получения нужного цвета и вкуса.
Фото Zubrowka
Наконец в каждую бутылку вручную вкладывают один стебель травы зубров – как подтверждение подлинности и естественности продукта, а затем происходит разлив.
Zubrowka – один из тех напитков, которые запоминаются с первого глотка. Поэтому, если вы еще не пробовали Zubrowka, не теряйте возможность открыть для себя легендарный продукт и почувствовать вкус, созданный природой.
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