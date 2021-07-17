Вкусные выходные: как замариновать шашлык – 4 простых рецепта

После жарких будней так хочется провести день на природе. Чтобы ваш выходной рядом с родными был не только интересным, но и вкусным, нужно уметь подбирать лучшие блюда для пикника.

Хотите удивить родных вкусным шашлыком? Идеи 24 делятся самыми простыми рецептами маринадов, которые сделают ваше мясо особенным.

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4 рецепта вкусных маринадов

Маринад для шашлыка на ночь

Если у вас есть немного времени для подготовки, можете попробовать этот рецепт.



Ваше мясо получится невероятно вкусным и сочным / Фото Piterest

Ингредиенты:

2 килограмма мяса;

0,5 литра гранатового сока

50 миллилитров оливкового, кукурузного или орехового масла;

3 луковицы;

базилик и мята

соль и перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Промойте мясо в холодной воде и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте соли, перца и нарезанный кольцами лук. Приправьте все зеленью и маслом.

Шаг 2. Хорошо перемешивайте руками мясо с другими ингредиентами в течение 5 минут, чтобы оно хорошо пропиталось специями.

Шаг 3. После этого залейте шашлык гранатовым соком и оставьте в холодильнике минимум на 12 часов.

Быстрый маринад для шашлыка

Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

У вас внезапно появилась идея поесть вкусного мяса с друзьями, но время его мариновать его нет? Не проблема, ведь у нас есть для вас быстрый рецепт.



Намаринуйте мясо за 30 минут / Фото Pinterest

Ингредиенты:

1 килограмм мяса;

400 граммов лука;

5 – 6 веточек базилика;

1 лимон;

соль, черный перец, паприка.

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте лук полукольцами и переложите в глубокую посуду. Промойте базилик, подсушите его и мелко нарежьте.

Шаг 2. В емкость с луком добавьте специи, зелень, сок из половинки лимона и перемешайте. Соль лучше добавить перед жаркой.

Шаг 3. После того, как все ингредиенты тщательно перемешаны, можно добавлять мясо. Перемешивайте смесь до появления сока.

Шаг 4. Оставьте маринад в холодильнике на 30 минут и после этого можете наслаждаться соковыми и вкусным шашлыком.

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Маринад для куриного шашлыка

Как для приготовления, так и для маринования куриного шашлыка нужно меньше времени. Поэтому, если идея поехать на пикник пришла неожиданно, выбирайте этот рецепт.



Как легко замариновать куриный шашлык / Фото Pinterest

Ингредиенты:

1 – 1,5 килограмм курятины;

300 граммов репчатого лука;

3 зубчика чеснока;

50 миллилитров белого виноградного уксуса, лимонного сока или сухого белого вина;

50 миллилитров растительного масла;

соль, перец, сухая аджика или пряные травы.

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками и поместите в кастрюлю.

Шаг 2. Измельчите лук, добавьте соли и чеснока и хорошо перемешайте, чтобы появился сок.

Шаг 3. В кастрюлю поместите мясо, приправьте все уксусом, перцем, пряными травами или сухой аджикой.

Шаг 4. Перемешайте и оставьте мясо в маринаде на 2 часа в прохладном месте.

Шаг 5. После этого можете жарить шашлык и подавать со свежими овощами и белым вином.

Маринад на минеральной воде

Лимонный сок придаст мясу легкую горчинку, белое сухое – винный вкус, а уксус выступит в роли ароматной приправы.

Если вы на природе и под рукой нет нужных продуктов для маринада, у нас есть для вас универсальный рецепт на все случаи жизни. Перед тем, как начать приготовления, стоит узнать несколько советов.

Нужно использовать сильногазированную хорошо охлажденную воду.

воду. Открывать бутылку следует непосредственно перед тем, как залить мясо.

следует непосредственно перед тем, как залить мясо. Чтобы цедра лимона не прибавила горчинку мясу, лучше использовать только сок цитруса .

. Солить шашлык нужно перед обжариванием.



Простой маринад из воды / Фото Pinterest

Ингредиенты:

2 килограмма мяса;

1 литра сильногазированной воды;

4 луковицы;

4 чайные ложки приправы к мясу;

4 столовые ложки лимонного сока

1 столовая ложка соли;

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Способ приготовления:

Шаг 1. Промойте мясо в холодной воде, нарежьте крупными кусками и натрите приправой.

Шаг 2. Очистите и измельчите лук. Добавьте кольца в кастрюлю с шашлыком и перемешайте.

Шаг 3. Залейте смесь холодной сильногазированной водой, так, чтобы покрыть все кусочки мяса. Добавьте сок лимона, перемешайте и оставьте в холодильнике на 3 – 4 часа.

Шаг 4. Перед приготовлением слейте воду, посолите и перемешайте шашлык.