Вкусные выходные: как замариновать шашлык – 4 простых рецепта
Источник:24 канал
После жарких будней так хочется провести день на природе. Чтобы ваш выходной рядом с родными был не только интересным, но и вкусным, нужно уметь подбирать лучшие блюда для пикника.
Хотите удивить родных вкусным шашлыком? Идеи 24 делятся самыми простыми рецептами маринадов, которые сделают ваше мясо особенным.
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4 рецепта вкусных маринадов
Маринад для шашлыка на ночь
Если у вас есть немного времени для подготовки, можете попробовать этот рецепт.
Ваше мясо получится невероятно вкусным и сочным / Фото Piterest
Ингредиенты:
- 2 килограмма мяса;
- 0,5 литра гранатового сока
- 50 миллилитров оливкового, кукурузного или орехового масла;
- 3 луковицы;
- базилик и мята
- соль и перец.
Способ приготовления:
Шаг 1. Промойте мясо в холодной воде и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте соли, перца и нарезанный кольцами лук. Приправьте все зеленью и маслом.
Шаг 2. Хорошо перемешивайте руками мясо с другими ингредиентами в течение 5 минут, чтобы оно хорошо пропиталось специями.
Шаг 3. После этого залейте шашлык гранатовым соком и оставьте в холодильнике минимум на 12 часов.Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.
Быстрый маринад для шашлыка
У вас внезапно появилась идея поесть вкусного мяса с друзьями, но время его мариновать его нет? Не проблема, ведь у нас есть для вас быстрый рецепт.
Намаринуйте мясо за 30 минут / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 1 килограмм мяса;
- 400 граммов лука;
- 5 – 6 веточек базилика;
- 1 лимон;
- соль, черный перец, паприка.
Способ приготовления:
Шаг 1. Нарежьте лук полукольцами и переложите в глубокую посуду. Промойте базилик, подсушите его и мелко нарежьте.
Шаг 2. В емкость с луком добавьте специи, зелень, сок из половинки лимона и перемешайте. Соль лучше добавить перед жаркой.
Шаг 3. После того, как все ингредиенты тщательно перемешаны, можно добавлять мясо. Перемешивайте смесь до появления сока.
Шаг 4. Оставьте маринад в холодильнике на 30 минут и после этого можете наслаждаться соковыми и вкусным шашлыком.
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Маринад для куриного шашлыка
Как для приготовления, так и для маринования куриного шашлыка нужно меньше времени. Поэтому, если идея поехать на пикник пришла неожиданно, выбирайте этот рецепт.
Как легко замариновать куриный шашлык / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 1 – 1,5 килограмм курятины;
- 300 граммов репчатого лука;
- 3 зубчика чеснока;
- 50 миллилитров белого виноградного уксуса, лимонного сока или сухого белого вина;
- 50 миллилитров растительного масла;
- соль, перец, сухая аджика или пряные травы.
Способ приготовления:
Шаг 1. Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками и поместите в кастрюлю.
Шаг 2. Измельчите лук, добавьте соли и чеснока и хорошо перемешайте, чтобы появился сок.
Шаг 3. В кастрюлю поместите мясо, приправьте все уксусом, перцем, пряными травами или сухой аджикой.
Шаг 4. Перемешайте и оставьте мясо в маринаде на 2 часа в прохладном месте.
Шаг 5. После этого можете жарить шашлык и подавать со свежими овощами и белым вином.Лимонный сок придаст мясу легкую горчинку, белое сухое – винный вкус, а уксус выступит в роли ароматной приправы.
Маринад на минеральной воде
Если вы на природе и под рукой нет нужных продуктов для маринада, у нас есть для вас универсальный рецепт на все случаи жизни. Перед тем, как начать приготовления, стоит узнать несколько советов.
- Нужно использовать сильногазированную хорошо охлажденную воду.
- Открывать бутылку следует непосредственно перед тем, как залить мясо.
- Чтобы цедра лимона не прибавила горчинку мясу, лучше использовать только сок цитруса.
- Солить шашлык нужно перед обжариванием.
Простой маринад из воды / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 2 килограмма мяса;
- 1 литра сильногазированной воды;
- 4 луковицы;
- 4 чайные ложки приправы к мясу;
- 4 столовые ложки лимонного сока
- 1 столовая ложка соли;
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Способ приготовления:
Шаг 1. Промойте мясо в холодной воде, нарежьте крупными кусками и натрите приправой.
Шаг 2. Очистите и измельчите лук. Добавьте кольца в кастрюлю с шашлыком и перемешайте.
Шаг 3. Залейте смесь холодной сильногазированной водой, так, чтобы покрыть все кусочки мяса. Добавьте сок лимона, перемешайте и оставьте в холодильнике на 3 – 4 часа.
Шаг 4. Перед приготовлением слейте воду, посолите и перемешайте шашлык.