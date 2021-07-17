Вкусные выходные: как замариновать шашлык – 4 простых рецепта

17 июля 2021 , 09:15
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Источник:

24 канал

После жарких будней так хочется провести день на природе. Чтобы ваш выходной рядом с родными был не только интересным, но и вкусным, нужно уметь подбирать лучшие блюда для пикника.

Хотите удивить родных вкусным шашлыком? Идеи 24 делятся самыми простыми рецептами маринадов, которые сделают ваше мясо особенным. 

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4 рецепта вкусных маринадов

Маринад для шашлыка на ночь

Если у вас есть немного времени для подготовки, можете попробовать этот рецепт.


Ваше мясо получится невероятно вкусным и сочным / Фото Piterest

Ингредиенты:

  • 2 килограмма мяса;
  • 0,5 литра гранатового сока
  • 50 миллилитров оливкового, кукурузного или орехового масла;
  • 3 луковицы;
  • базилик и мята
  • соль и перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Промойте мясо в холодной воде и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте соли, перца и нарезанный кольцами лук. Приправьте все зеленью и маслом.

Шаг 2. Хорошо перемешивайте руками мясо с другими ингредиентами в течение 5 минут, чтобы оно хорошо пропиталось специями.

Шаг 3. После этого залейте шашлык гранатовым соком и оставьте в холодильнике минимум на 12 часов.

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Быстрый маринад для шашлыка

У вас внезапно появилась идея поесть вкусного мяса с друзьями, но время его мариновать его нет? Не проблема, ведь у нас есть для вас быстрый рецепт.


Намаринуйте мясо за 30 минут / Фото Pinterest 

Ингредиенты:

  • 1 килограмм мяса;
  • 400 граммов лука;
  • 5 – 6 веточек базилика;
  • 1 лимон;
  • соль, черный перец, паприка.

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте лук полукольцами и переложите в глубокую посуду. Промойте базилик, подсушите его и мелко нарежьте.

Шаг 2. В емкость с луком добавьте специи, зелень, сок из половинки лимона и перемешайте. Соль лучше добавить перед жаркой.

Шаг 3. После того, как все ингредиенты тщательно перемешаны, можно добавлять мясо. Перемешивайте смесь до появления сока.

Шаг 4. Оставьте маринад в холодильнике на 30 минут и после этого можете наслаждаться соковыми и вкусным шашлыком.

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Маринад для куриного шашлыка

Как для приготовления, так и для маринования куриного шашлыка нужно меньше времени. Поэтому, если идея поехать на пикник пришла неожиданно, выбирайте этот рецепт.


Как легко замариновать куриный шашлык / Фото Pinterest

Ингредиенты:

  • 1 – 1,5 килограмм курятины;
  • 300 граммов репчатого лука;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 50 миллилитров белого виноградного уксуса, лимонного сока или сухого белого вина;
  • 50 миллилитров растительного масла;
  • соль, перец, сухая аджика или пряные травы.

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками и поместите в кастрюлю.

Шаг 2. Измельчите лук, добавьте соли и чеснока и хорошо перемешайте, чтобы появился сок.

Шаг 3. В кастрюлю поместите мясо, приправьте все уксусом, перцем, пряными травами или сухой аджикой.

Шаг 4. Перемешайте и оставьте мясо в маринаде на 2 часа в прохладном месте.

Шаг 5. После этого можете жарить шашлык и подавать со свежими овощами и белым вином.

Лимонный сок придаст мясу легкую горчинку, белое сухое – винный вкус, а уксус выступит в роли ароматной приправы.

Маринад на минеральной воде

Если вы на природе и под рукой нет нужных продуктов для маринада, у нас есть для вас универсальный рецепт на все случаи жизни. Перед тем, как начать приготовления, стоит узнать несколько советов.

  • Нужно использовать сильногазированную хорошо охлажденную воду.
  • Открывать бутылку следует непосредственно перед тем, как залить мясо.
  • Чтобы цедра лимона не прибавила горчинку мясу, лучше использовать только сок цитруса.
  • Солить шашлык нужно перед обжариванием.


Простой маринад из воды / Фото Pinterest

Ингредиенты:

  • 2 килограмма мяса;
  • 1 литра сильногазированной воды;
  • 4 луковицы;
  • 4 чайные ложки приправы к мясу;
  • 4 столовые ложки лимонного сока
  • 1 столовая ложка соли;

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Способ приготовления:

Шаг 1. Промойте мясо в холодной воде, нарежьте крупными кусками и натрите приправой.

Шаг 2. Очистите и измельчите лук. Добавьте кольца в кастрюлю с шашлыком и перемешайте.

Шаг 3. Залейте смесь холодной сильногазированной водой, так, чтобы покрыть все кусочки мяса. Добавьте сок лимона, перемешайте и оставьте в холодильнике на 3 – 4 часа.

Шаг 4. Перед приготовлением слейте воду, посолите и перемешайте шашлык.

Автор: Ірина Бенцак