Яркая палитра зажигательных вкусов со взрывными фруктовыми нотками – это лимонная линейка Soplica. Невероятное сочетание спелого лимона и свежей мяты, воплощенное в настойке Soplica Лимон-Мята, подарит атмосферу нежной прохлады. А в настойке Soplica Лимон-Малина скрывается аппетитный микс сладкой малины и сочного лимона со вкусом красочного лета.

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Soplica Лимон-Мята / Фото Soplica

Впечатляющий вкус и аромат лимонной Soplica напоминает лимончело, но с более насыщенным послевкусием солнечных цитрусов.

Выходить за рамки обыденности вместе с Soplica любят и украинские блогеры! Они получили яркие прескиты от известного бренда и на своих страницах в инстаграме поделились секретами, как летом не киснуть дома, а получить невероятные эмоции от отдыха. Так что ловите подборку крутых рецептов от популярных блогеров и ныряйте в жаркое лето вместе с вкусными и легкими коктейлями с лимонной Soplica.

Коктейль "Spring Vibе" от nadya.davydova

Ингредиенты:

Soplica Cytryna-Mieta – 60 мл

– 60 мл тоник – 120 мл

лайм или лимон

мята

лед

Коктейль "Spring Vibе" / Фото Soplica

Приготовление:

Наполните бокал льдом

Добавьте все ингредиенты и перемешайте.

Наслаждайтесь.

Как приготовить идеальный коктейль с Soplica: видео от nadya.davydova​

Коктейль "Raspberry dreams" от yurapastukh

Ингредиенты:

Soplica Cytryna-Malina – 60 мл

– 60 мл тоник – 120 мл

лимон

ягоды малины

лед

Коктейль "Raspberry dreams" / Фото Soplica

Приготовление:

Наполните бокал льдом

Добавьте все ингредиенты и перемешайте.

Смакуйте.

Коктейль с Soplica – вкус идеального лета: видео от kurovskyi

Как проходил конкурс

По условиям конкурса участники должны были посетить инстаграм украинского блогера, сделать репост рецепта коктейля от @soplica.ua себе в сторис, отметить блогера и @soplica.ua и поставить хэштег #не_кисни_з_Soplica.

Конкурс от Soplica / Фото Soplica

Победители конкурса выиграли фирменные сумки, оригинальные бокалы и набор настоек Soplica для коктейлей.

Лимонная линейка Soplica / Фото Soplica

Настойки Soplica изготавливают из натуральных эссенций на основе отборных спелых ягод, фруктов и орехов. Уже больше 130 лет уникальный вкус и аромат Soplica покоряют сердца миллионов потребителей по всему миру.



Soplica Лимон-Малина / Фото Soplica

Поэтому собрать шумную компанию и замиксовать оригинальные коктейли с лимонной Soplica, которые наполнят лето солнечным настроением и позитивом, – всегда хорошая идея!

Главный ингредиент можете приобрести здесь.

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