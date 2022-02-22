Как весело провести время с детьми дома и без каких-либо расходов: чек-лист

22 февраля 2022 , 15:52
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Источник:

zen habits

Чтобы провести время с детьми весело, не всегда нужно тратить много денег. Достаточно воспользоваться несколькими идеями из волшебного списка развлечений.

Этот чек-лист пригодится вам, когда у вас совсем не останется идей для развлечений с детьми. Не медлите и организуйте веселье дома уже в эти выходные.

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Чек-лист с развлечениями для семьи на дому

  • Организуйте читательский марафон.
  • Пишите истории вместе.
  • Играйте интересные игры с мячом.
  • Рисуйте вместе.
  • Создайте форт в своей гостиной из одеял или картонных коробок.
  • Играйте в настольные игры.
  • Играйте в прятки.
  • Устройте сражение подушками.


Как хорошо провести время с детьми / Фото Unsplash

  • Рассказывайте истории.
  • Сочиняйте лабиринты или головоломки и разгадывайте поочередно.
  • Испечите печенье вместе.
  • Запишите мини-фильм с помощью видеокамеры и компьютера.
  • Сделайте игровое тесто с нуля.
  • Готовьте домашнюю пиццу.
  • Раскрасьте или украсьте детскую.
  • Приготовьте молочные коктейли.


Дети обожают молочные коктейли с орео / Фото Unsplash

  • Создайте семейную книгу с информацией и рисунками о каждом члене семьи.
  • Организуйте маленькую вечеринку с танцами.
  • Напишите пьесу и выступайте перед другими членами семьи.
  • Научитесь жонглировать.
  • Сделайте бумажные самолетики и устройте соревнования по полетам.
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Автор: Марта Кушка