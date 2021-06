Все мы обожаем пикники из-за природы , отдыха и вкусных блюд на гриле. Однако диетологи утверждают, что далеко не все продукты можно готовить на открытом огне. Поэтому мы подготовили список того, что нельзя жарить на гриле, потому что вы точно испортите вкус этих продуктов, а некоторые даже могут навредить вашему здоровью.

Бэкон



Бэкон опасно жарить на гриле / Фото Unsplash

Если вы думаете, что на гриле получится идеально хрустящий бекон – вы ошибаетесь. На самом деле приготовления бекона на гриле опасно! Брызги жира легко воспламеняются и могут нанести вам немалый ущерб. Вместо этого рекомендуем готовить бекон в духовке.

Гамбургеры



Гамбургеры получаются вкуснее в чугунных сковородках / Фото Unsplash

Столетний американский стереотип с приготовлением бургеров во дворе – не лучший способ, информирует Eat This, Not That! По словам шеф-повара Даниэля Уилсона, основателя австралийских ресторанов Huxtaburger и автора книги The Burger Lab: The Art and Science of the Perfect Burger, во время приготовления гамбургеров на гриле теряется много жира и мясных соков. В результате – котлета получится не такой сочной и ароматной. Гамбургеры выходят гораздо лучше, когда их готовить в чугунных сковородках.

Свиные отбивные и очищенные креветки



Креветки жарим в скорлупе / Фото Unsplash

Свиные отбивные не очень подойдут для жарки на гриле. На открытом огне мясо легко пересыхает и теряет свою сочность. Такая же ситуация с очищенными креветками. Но креветки в своей скорлупе – прекрасно подойдут для обжаривания на природе.

Красн ы е и зеленые листья салата



Листья салата на гриле станет горьким / Фото Unsplash

Любителям овощей гриль стоит задуматься, надо ли все класть на решетку. Много зелени, в частности, красные и зеленые листья салата, состоят из большого количества воды. Под действием высокой температуры они просто вянут и становятся горькими.

Рыба



Как правильно жарить рыбу на гриле / Фото Unsplash

Пожалуй, самым неожиданным продуктом в этом списке будет рыба. Она далеко не лучший продукт для гриля, так как может прилипать к решетке. В процессе обжаривания рыба начинает расслаиваться, прежде чем вы успеете ее съесть.

Если же вы все-таки решили пожарить рыбу на открытом огне, советуем для этого использовать специальные кедровые доски, фольгу или положить рыбу на ломтики лимона или других цитрусовых, чтобы ее легче было снять с решетки после приготовления.

Сыры



Сыры лучше не подвергать термической обработке / Фото Unsplash

Сыры способны улучшать вкус привычных блюд. Но готовить их на мангале или гриле не рекомендуем. В процессе сильной термической обработки большинство полезных веществ, содержащихся в сырах, просто испаряются, зато жиры, богатые калориями, остаются.

Колбаса



Колбасу лучше заменить шашлыком и овощами / Фото Unsplash

Копченая колбаса из магазина – не лучший продукт для шампуров. Причина этому – нитритная соль, которую сейчас применяют как аналог селитры. В процессе термообработки она может превращаться в канцерогенные нитрозамины – опасные вещества, провоцирующие раковые заболевания.