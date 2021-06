Всі ми обожнюємо пікніки через природу, відпочинок та смачні страви на грилі. Однак дієтологи стверджують, що далеко не всі продукти можна готувати на відкритому вогні. Тож ми підготували список того, що не можна смажити на грилі, бо ви точно зіпсуєте смак цих продуктів, а деякі навіть можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Бекон



Бекон небезпечно смажити на грилі / Фото Unsplash

Якщо ви думаєте, що на грилі вийде ідеально хрумкий бекон – ви помиляєтесь. Насправді приготування бекону на грилі небезпечне! Бризки жиру легко спалахують і можуть завдати вам неабиякої шкоди. Замість цього рекомендуємо готувати бекон у духовці.

Гамбургери



Гамбургери виходять смачніші у чавунних пательнях / Фото Unsplash

Віковий американський стереотип з приготуванням бургерів на подвір'ї – не найкращий спосіб, інформує Eat This, Not That! За словами шеф-кухаря Даніеля Вілсона, засновника австралійських ресторанів Huxtaburger та автора книги The Burger Lab: The Art and Science of the Perfect Burger, під час приготування гамбургерів на грилі втрачається багато жиру та м'ясних соків. В результаті – котлета вийде не такою соковитою та ароматною. Гамбургери смакують набагато краще, коли їх готувати в чавунних пательнях.

Свинні відбивні та чищені креветки



Креветки смажимо у шкаралупі / Фото Unsplash

Свинні відбивні не найкраще підійдуть для смаження на грилі. На відкритому вогні м'ясо легко пересихає і втрачає свою соковитість. Така ж ситуація з очищеними креветками. Але креветки у своїй шкаралупі – чудово підійдуть для обсмажування на природі.

Червоне і зелене листя салату



Листя салату на грилі стане гірким / Фото Unsplash

Любителям овочів гриль варто задуматися, чи варто все класти на решітку. Багато зелені, зокрема, червоні та зелені листя салату, складаються з великої кількості води. Під дією високої температури вони просто в'януть і стають гіркими.

Риба



Як правильно смажити рибу на грилі / Фото Unsplash

Мабуть, найнеочікуванішим продуктом у цьому списку буде риба. Вона далеко не найкращий продукт для грилю, бо здатна прилипати до решітки. У процесі обсмажування риба починає розшаровуватися, перш ніж ви встигнете її з'їсти.

Якщо ж ви все-таки вирішили посмажити рибу на відкритому вогні, радимо для цього використовувати спеціальні кедрові дошки, фольгу або ж покласти рибу на скибки лимону чи інших цитрусів, щоб її легше було зняти з решітки після приготування.

Сири



Сири краще не піддавати термічній обробці / Фото Unsplash

Сири здатні покращувати смак звичних страв. Але готувати їх на мангалі чи грилі не рекомендуємо. У процесі сильної термічної обробки більшість корисних речовин, що містяться у сирах, просто випаровуються, натомість жири, багаті калоріями, залишаються.

Ковбаса



Ковбасу краще замінити шашликом та овочами / Фото Unsplash

Копчена ковбаса з магазину – не найкращий продукт для шампурів. Причина цьому – нітритна сіль, яку зараз застосовують як аналог селітри. У процесі термообробки вона може перетворюватися на канцерогенні нітрозаміни – небезпечні речовини, що провокують ракові захворювання.

Свіже м'ясо, попередньо замочене в маринаді, гриби та овочі – ось чудова альтернатива шинці та ковбасі.