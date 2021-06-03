Легендарный польский бренд Zubrowka уже более чем полтысячелетия создает натуральные настойки и чистую водку из тщательно отобранных трав, пряностей, цветов и ягод, которые растут в неприкасаемых лесах Беловежской Пущи. Это уникальный лесной массив, который полностью создан природой. Здесь добывают кристально чистую родниковую воду, которая естественно деминерализировалась на 60-метровой глубине.

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На заводе CEDC для настоек изготавливают высококачественный спирт, который проходит шесть этапов очистки.

Zubrowka является бесспорным лидером на украинском рынке импортных алкогольных напитков. По данным авторитетного издания Shanken's IMPACT, Zubrowka в 2020 году была признана вторым алкогольным брендом мира по объемам продаж.

Почему важно выбирать качественный алкоголь

Также Zubrowka стала 22-м самым продаваемым международным алкогольным напитком и первой среди импортеров водки в Украине. На полках украинских магазинов можно увидеть много разных "Зубровок" или настоек с аналогичным названием, которые используют имя оригинальной Zubrowka, чтобы привлечь потребителя и заработать на бренде, который на протяжении веков завоевывал любовь и привязанность своих ценителей. Поэтому как отличить оригинальную Zubrowka от подделки и уберечься от фальсификата?

Zubrowka Biala / Фото Zubrowka

Прежде всего следует разобраться, почему вообще важно выбирать оригинальную продукцию.

Во-первых, некачественный алкоголь чрезвычайно вреден для здоровья человека. Употребление такого суррогата в больших дозах может привести к потере зрения, почечной и печеночной недостаточности, а в худших случаях возможны даже летальные исходы.

Причины такой реакции организма это примеси, которые добавляют в суррогат, среди которых наиболее популярными и опасными являются метанол (метиловый спирт) и этиленгликоль.

Zubrowka Rose / Фото Zubrowka

Токсическое действие метанола приводит к заболеваниям почек и органов зрения, а этиленгликоль проявляет системное действие, постепенно поражая нервную систему, печень и почки.

Во-вторых, эти опасные примеси разлагаются в организме, выделяя токсичные вещества. Они вызывают сильное отравление, ведь в процессе их распада в печени образуются продукты, которые значительно превышают токсичность исходных соединений.

Также существует ряд дополнительных негативных факторов, возникающих при употреблении некачественного алкоголя, например, разочарование в консистенции и вкусовых свойствах напитка, несоответствие частей и тому подобное. Например, покупая неоригинальную Zubrowka, потребитель не только рискует своим здоровьем, но и не сможет почувствовать мягкий вкус и аромат натуральных настоек от легендарного бренда.

Потребитель теряет возможность прикоснуться к истории и почувствовать удовольствие от знакомства с настоящей идентичностью напитка. Ведь настойки Zubrowka изготавливают по уникальной рецептуре, которая хранит в себе тайну поколений. Ежегодно семьи собирателей вручную собирают душистую зубровку, чтобы передать напитку частичку древнего первобытного леса. В каждой бутылке напитка содержится стебель зубровки, который вручную вкладывают перед наполнением бутылки.

Сочетание экологически чистых компонентов дарит настойкам Zubrowka магию первозданной природы, которую невозможно воспроизвести.

Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka

Подделка не способна передать всю палитру впечатлений от качественного оригинального напитка, что приводит к разочарованиям и разрушенным встречам. В результате пропадает желание попробовать невероятную палитру вкусов Zubrowka и остаются только неприятные воспоминания.

Поэтому, чтобы не наткнуться на суррогат и не стать жертвой "черных" производителей алкоголя, нужно пить только качественные спиртные напитки от надежного производителя. Предлагаем разобраться, как отличить оригинал от подделки на примере Zubrowka.

Оригинал vs подделка

Для того, чтобы приобрести оригинальную Zubrowka или любой другой оригинальный алкоголь, нужно учитывать такие ключевые аспекты, как акцизная марка, этикетка и бутылка, в которую разлит напиток.

На легальном алкоголе акцизная марка всегда клеится в одном и том же месте таким образом, чтобы при открытии бутылки она разорвалась. Акцизные марки имеют свой цвет, который соответствует виду водочного напитка. Ниже приведена таблица, в которой указана общая необходимая информация о том, как должны выглядеть акцизные марки в Украине и какие реквизиты должны содержать.

Как выглядит акцизная марка / Фото visnuk

Еще один критерий, по которому можно определить, оригинальный ли алкоголь – это этикетка.

Этикетка на бутылке должна быть ровно наклеена, под ней не должно быть вздутия, складок, она не должна иметь повреждений или неровностей. Краска с этикетки не должна оставлять следов на руках, а надписи на ней должны быть читабельными, четкими и неразмытыми. На лицевой этикетке оригинальной Zubrowka должно быть нанесено характерное изображение зубра.

На контрэтикетке должно быть указано название продукции (Zubrowka Bison Grass Wodka, Zubrowka Biala Wodka, т.д.), которое соответствует названию на лицевой этикетке, состав, объем и крепкость в процентах. Также обязательно должен быть указан производитель ООО "CEDC Интернешнл", страна происхождения, адрес производства (г. Белосток, Польша), противопоказания и вред употребления. Важно обращать внимание на срок годности и дату розлива. В случае оригинальной Zubrowka информация о разливе дублируется на самой бутылке и на крышке. Стереть эту информацию почти невозможно.

Заметьте, что на контрэтикетке также содержится информация об импортере Zubrowka в Украине и контактные данные для обращения потребителей касательно качества продукта ООО "РУСТ Украины", ул. Константиновская, д. 2А, г. Киев, Украина., 04071, тел:. + 38 (044) 560 57 57.

Наконец обратите особое внимание на дизайн бутылки. На бутылке должны быть четкие рельефные надписи на дне и других частях бутылки. Например, на оригинальной бутылке Zubrowka, на задней стороне нанесено специальное тиснение, разработанное с целью предотвращения фальсификации оригинального продукта.

Дизайн бутылок Zubrowka / Фото Zubrowka

Оригинальный дизайн бутылок Zubrowka украшен рельефным изображением зубра и стеблей травы, которые нанесены на задней части и по бокам бутылки. Также на нижней части лицевой стороны бутылки размещена рельефная надпись "ORYGINALNA".

В каждую бутылку настоек Zubrowka Bison Grass вручную вкладывают стебель травы зубровки, которая растет на полянах Беловежской Пущи. Уникальное растение собирают семьями дважды в год, и только собиратели знают, где именно его искать.

Итак, оригинальный алкоголь – это не только залог хорошего самочувствия, но и гарантия безопасности и качества напитка.

Производитель Zubrowka создает свою продукцию, выбирая лучшие натуральные компоненты, которые входят в состав напитков. Он тщательно контролирует, чтобы каждая бутылка Zubrowka была изготовлена ​​в соответствии с европейскими стандартами качества. В каждой бутылке Zubrowka Bison Grass содержится стебель травы зубров, который вкладывают исключительно вручную как символ естественности напитка.

Zubrowka Zlota / Фото Zubrowka

В оригинальных напитках Zubrowka закупорен первый вздох густых лесов Беловежской Пущи. Именно здесь вручную собирают каждый компонент для настоек Zubrowka. Комбинация ароматных трав, пряностей, цветов и ягод дарит уникальную симфонию вкусов, которые не имеют аналогов во всем мире. Настоящая Zubrowka – это подлинность, натуральность и история поколений, которые образуют исключительный тандем, рожденный благодаря преданности традициям и любви к природе. В ней спрятана многогранность сочетаний, которые воспроизводят неподдельный дух легендарного бренда.

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