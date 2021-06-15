Zubrowka – TOП-2 в мире по версии Shanken's IMPACT

По версии авторитетного издания Shanken's IMPACT magazine, в 2020 году Zubrowka была признана вторым в мире алкогольным брендом среди крупнейших глобальных алкогольных брендов мира и уже не впервые вошла в ТОП-100 крупнейших мировых алкогольных напитков 2020 года. Также, по версии этого же издания, Zubrowka стала 22-м самым продаваемым международным алкогольным напитком.

К теме Zubrowka Bison Grass: сразу две награды от The Spirits Business Vodka Masters

Ежегодный рейтинг издательства IMPACT формируется на основе глобальных объемов продаж крупнейших международных алкогольных брендов.

Zubrowka Biala / Фото Zubrowka

Кроме этого, по результатам 2020 года ТМ Żubrówka – № 1 водочный импортный бренд рынка Украины.

The Spirits Business Vodka Masters

В 2020 году Zubrowka Bison Grass уверенно опередила всех участников, получив золото и титул The Vodka Master на престижном конкурсе The Spirits Business Vodka Masters.

Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka

На конкурсе уже 13 лет производители борются за признание профессионалами качества их продукта в алкогольной отрасли на международном уровне. В 2020 году на конкурс поступило аж 83 заявки от 38 производителей алкоголя.

Конкурс возглавляет группа экспертов, среди которых ведущие эксперты алкогольной отрасли, профессиональные дегустаторы, представители гостиничного и ресторанного бизнеса и журналисты. Во время слепой дегустации жюри оценивает внешний вид, вкус, аромат и сбалансированность напитка.

The International Wine & Spirits Competition

В Лондоне 7 августа 2020 года состоялась дегустация на конкурсе The International Wine & Spirits Competition, где Zubrowka Bison Grass завоевала серебро и 92 балла.

Это является своеобразной номинацией на "Оскар" в сфере алкогольных напитков. Ведущий международный дегустационный конкурс основан в 1969 году.

Ежегодно на конкурсе оценивают более 5 тысяч образцов алкоголя из 90 стран мира. Цель конкурса – содействие развитию и оценка алкогольных напитков крупнейших мировых брендов.

Независимые эксперты из разных уголков мира принимают участие в слепой дегустации, оценивая напитки только по вкусовым и качественным характеристикам.

Zubrowka Bison Grass завоевала серебро на конкурсе The International Wine & Spirits Competition / Фото Zubrowka

Вот как эксперты описали Zubrowka Bison Grass: "манящий аромат травянистых лугов переплетается со сладкой яблочно-ванильной эссенцией. Напиток имеет красивую текстуру со свежей завершающей ноткой".

Кстати, в 2019 году бренд уже получал награды на этом конкурсе: "Золото" в категории "Классическая водка" (Żubrówka Biala) и "Золото" в категории "травяных настоек" (Żubrówka Bison Grass).

Zubrowka Biala и Zubrowka Bison Grass / Фото Zubrowka

Тайна популярности Zubrowka Biala – в кристальной чистоте родниковой воды и семикратной дистилляции спиртов. Европейский подход к качеству и соответствию самым высоким международным стандартам делают качество напитка непревзойденным.

Ароматную эссенцию для Zubrowka Bison Grass изготавливают только из травы зубровки, что собирается исключительно вручную в Беловежской пуще. Когда эссенцию сочетают с высококачественным очищенным спиртом из лучших зерен и кристально чистой водой – получают настоящую настойку Zubrowka Bison Grass, которая ежедневно покоряет ценителей натурального крепкого алкоголя.

Каждый завоеванный титул, каждая награда – это результат слаженной работы профессионалов, которые заботятся о том, чтобы Zubrowka продолжала свой победный путь и не прекращала соответствовать самым высоким стандартам качества и ожиданиям ценителей качественных напитков.

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