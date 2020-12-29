Новогодние праздники приближаются, нужно успеть купить всем подарки. А времени так не хватает. К тому же главная задача, чтобы подарок пригодился, а не просто валялся.

Поэтому Идеи 24 составили подборку подарков, которые понравятся и пригодятся любому.

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1. Подарочный сертификат

Лучший вариант для тех, у кого совсем нет времени на поиски подарков.



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2. Кофе или чай

Также вполне приличный вариант подарка. Банку кофе или пачку чая можно купить практически везде и использовать как дополнение к другому подарку или, наоборот, дополнить напиток шоколадкой.



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3. Новогодние наборы украшений

Казалось бы, такие банальные, на первый взгляд, вещи, но и они могут порадовать не хуже какого-то эксклюзива. Набор елочных шариков, красивая гирлянда, фигурки Деда Мороза.



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4. Термокружка

Отличный подарок для любителей ароматного кофе или теплого чая. Термокружки способны долго сохранять температуру напитков и выглядят очень круто.



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5. Набор посуды

Посуду тоже можно дарить. Подберите красивые тарелки, хорошую сковороду или набор бокалов, например пивных или для вина. Чтобы не ошибиться, придерживайтесь нейтральных цветов и не покупайте самые дешевые варианты.



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6. Деликатесы или алкоголь

Баночка икры или бутылка хорошего коньяка не только подарят праздничное настроение, но и создадут хорошую атмосферу.



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7. Набор носков

Набор качественных однотонных носков станет отличным подарком. Кто бы что ни говорил, а такие простые предметы одежды всегда пригодятся.



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8. Домашние тапочки

Подарок, который придаст уюта и тому же поднимет настроение. Просто вспомните, чем увлекается человек и подберите что-нибудь подходящее.



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9. Раскраска для взрослых

Очень крутой способ скоротать долгие зимние вечера или отвлечься от проблем на работе.



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10. Сувенир

Беспроигрышным вариантом подарка является оригинальный сувенир. А если он еще и отвечает роду деятельности или интересам, будет вообще идеально. Дарите фоторамки, аксессуары для рабочего стола и просто приятные мелочи, которые радуют глаз и вызывают улыбку.



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11. Плед

Мягкий и теплый плед – то, что нужно для уюта, которого так не хватает в зимние холода.



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12. Теплые перчатки или шарф

Хороший подарок должен быть полезным. А с тем, что шарф или перчатки понадобятся зимой, вряд ли кто-то станет спорить.



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13. Средства по уходу за собой

Замечательный подарочек для близкого человека, как мужчины, так и женщины. Ведь бомбочки и соли для ванн, косметика для душа, набор средств для бороды – все это поможет расслабиться или стать красивее.



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14. Сладости

Стратегический запас шоколадок, конфет, тортиков и пирожных должен быть в каждом доме. Можете смело покупать все, что понравится в кондитерском отделе. Лишним точно не будет.



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15. Открытка

Поздравительную открытку тоже можно считать небольшим подарком. Если совсем не успеваете, подберите красивую открытку с душевным пожеланиям и дополните шоколадкой или подарочным набором.



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