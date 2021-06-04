Как арендовать электросамокат: на что нужно обратить внимание

Быстро, мобильно и экологично – электросамокаты заполняют улицы украинских городов. Как арендовать электросамокат и начать на нем ездить, рассказываем далее.

Электросамокаты — это новый тренд, который в настоящее время пандемии набирает все больше оборотов. Его также называют транспортом последней мили: в условиях большого города водитель, не доехав до пункта назначения из-за отсутствия места для парковки, берет электросамокат и проезжает на нем остаток пути.

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Компания Bird стала первой в США предоставлять услуги по прокату электрических скутеров. В Украине также становится популярной аренда таких гаджетов. Поэтому если вы давно хотели попробовать, Идеи 24 знакомят вас с краткой инструкцией.

Как арендовать электросамокат



Скачай приложение / Фото Unsplash

Прежде всего, необходимо загрузить приложение сервиса аренды электросамокатов. Его можно найти в App Store или Google Play . Чтобы оплатить поездку, необходимо добавить безналичный способ оплаты в приложении. А дальше — сканируйте QR-код, который расположен на руле, и готово. Для того чтобы начать поездку, достаточно просто оттолкнуться и самокат тронется.

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Ездить можно на арендованном транспорте везде, но парковаться и оставлять самокат — только в определенных зонах. С ними вы можете ознакомиться в приложении.

Позаботьтесь о том, чтобы оставить транспорт в безопасном месте, где он не будет перекрывать дорожек и мешать другим участникам дорожного движения. После того как вы добрались до пункта назначения, нажмите "Завершить поездку" в приложение. Оплата за аренду будет снята автоматически с вашей карты.

Как кататься на электросамокате



Катайся на велодорожках / Фото Unsplash

Вопрос езды на электросамокате в Украине практически никак не регулируется. Поэтому пока нет определенных правил для этих участников дорожного движения. Сейчас ко второму чтению готовится законопроект № 3023, который должен ввести правовое регулирование для пользователей персонального легкого электротранспорта.

Во многих европейских странах движение электросамокатов приравнивают к велосипедам. Поэтому люди на электросамокатах могут пользоваться велодорожками. В то же время опытные райдеры могут ездить по дороге.

Если вы ездите на дороге, не забывайте обозначить себя светоотражающими элементами, фонарями и показывать все маневры.

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С полной батареей можно проехать примерно 30 километров. Скорость арендованных электросамокатов — от 15 до 25 км/ч. Для сравнения — средняя скорость пешехода 4 - 5 км/ч. В частных электросамокатах владелец самостоятельно устанавливает ограничения скорости. По наблюдениям, она может достигать 40 - 60 км/ч.

По возрастных ограничений: обычно сервис разрешен только для лиц, которым исполнилось 18 лет.

Преимущества и недостатки электросамокатов



Электросамокат: удобно и мобильно / Фото Unsplash

Пользователь электросамокатов Анастасия Нечипоренко в материале Техно 24 среди преимуществ этого гаджета выделяет проходимость, ведь он позволяет беспрепятственно добраться в любую точку города. Также в списке компактность, экологичность и доступность.

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Несмотря на многочисленные преимущества, электрический самокат имеет и недостатки:

Это сезонный транспорт, не подойдет для холодного времени года или дождливой погоды.

Если для города скорости этого транспорта вполне достаточно, то на дальние дистанции на нем не уедешь.

Кое-где плохое качество дорог будет сильно затруднять движение.

Легкий персональный транспорт только начинает развиваться в Украине. Еще несколько лет назад электросамокаты на наших дорогах выглядели странно. Однако, сегодня такой вид транспорта становится все популярнее. Он мобильный и несложный в эксплуатации.

"Наша задача сейчас — объяснить, как самим пользователям, так и всему обществу, почему легкий персональный транспорт — это хорошо. Формировать культуру взаимодействия, создавать правила и инфраструктуру для того, чтобы этот транспорт распространялся. Потому что за ним будущее", — делится с BBC сопредседатель общественной организации "Велодень Киев" и инициатор создания движения легкого персонального транспорта Анна Даниленко.