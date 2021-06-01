Мы подготовили для вас советы, которые точно пригодятся. Итак, поехали.

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Кейс для хранения

Заглушки по краям руля снимаются, и в этом тайнике можно хранить много полезных мелочей из категории "на всякий случай". Случаи, как известно, бывают разные. Почему бы не положить туда пару денежных купюр.



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Правильно пристегивайте при парковке

Старайтесь пристегнуть колеса и раму на U-образный замок, чтобы не остаться без того или другого. Используйте два замка.



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Как защититься от нападения собаки?

Бездомная или дворовая собака – на 50% дикое животное с инстинктом охоты и преследования. Не пытайтесь добавить скорости и бежать. Резко затормозите и используйте велосипед как щит.



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Гигиена в дороге

В дороге может случиться разное. Иногда приходится заниматься ремонтными работами, и не всегда под рукой оказывается вода. Заранее положенная под сиденье упаковка с влажными салфетками обеспечит чистоту рук.



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Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Регулировка седла

Правильно отрегулируйте уровень седла. Высота седла должна быть такой, чтобы в крайнем нижнем положении педали нога была почти (но не полностью) выпрямлена.



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Велоодежда

Рано или поздно вам придется купить лайкровые велошорты с прокладкой на промежности и потовиводную футболку. Так сделайте это раньше – и оцените преимущества экипированной езды.



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Запаситесь водой

Каждые 30 минут нужно пить воду. Сохраняйте баланс жидкостей, и не подвергайте здоровье рискам. Купите держатель для бутылки.



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Как правильно тормозить

Запомните раз и навсегда: главный тормоз – передний! В экстремальной ситуации тормозите только им, контролируя силу зажима. Станете тормозить задним – велосипед не потеряет скорость, а пойдет юзом.



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Безопасность прежде всего

Помните, главное – безопасность. Всегда катайтесь в велосипедном шлеме. Сломанная рука или нога срастется. Что будет с разбитой головой – никому не известно.



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