Десерт вихідного дня: приготуйте вдома дієтичний сирний пиріг з бананами

Коли стаєте на шлях боротьби із зайвими кілограмами, завжди хочеться чогось солодкого. Справжнім порятунком стане дієтичний пиріг з сиром та бананами. Готується він швидко, а поєднання інгредієнтів безсумнівно сподобається всім без винятку. Зберігайте ідеальний недільний рецепт та худніть смачно!

Якщо ви обожнюєте всіляку випічку, але іноді просто не вистачає часу на приготування, дієтолог Андрій Невський поділився швидким рецептом дієтичного десерту. Так, сирно-банановий пиріг відмінно підходить для тих любителів солодкого, які не можуть їсти усі тістечка і торти поспіль через те, що дотримуються здорового харчування.

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Сирний пиріг з бананами

Інгредієнти:

знежирений домашній сир – 200 грамів;

банан – 180 грамів;

яєчний білок – 70 грамів;

вірменський лаваш – 1 штука;

питний йогурт (1%) – 150 мілілітрів.

Як приготувати дієтичний десерт

Добре збийте білки. Один банан і сир змішайте блендером та додайте йогурт. Акуратно змішайте масу з білками. На дно форми викладіть двошаровий лаваш. Другий банан наріжте кільцями і викладіть на лаваш, а сирну масу вилийте зверху. Відправте у розігріту до 180°C духовку на 20 – 25 хвилин.

Смачного!

Перед подачею дайте трохи охолонути.

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Текст публікації Андрія Невського:

Сирний пиріг з бананами

Шалено смачний десерт! Відвезли його нашим друзям-танцюристам – ті з'їли за 20 хвилин! Ми готували довше.

КБЖУ на 100 г: 103 / 10.2 / 0.6 / 14.3

Інгредієнти:

знежирений сир, 200 г;

банан, 180 г;

яєчний білок, 70 г;

вірменський лаваш, 1 шт;

питний йогурт (1%), 150 мл.

Приготування:

Білки добре збийте.

Один банан і сир змішайте блендером.

Додайте йогурт і акуратно змішайте масу з білками.

На дно форми, краще силіконової, викладіть двошаровий лаваш.

Другий банан наріжте кільцями і викладіть на дно форми на лаваш.

Сирну масу вилийте зверху.

У розігріту до 180°C духовку поставте випікатися на 20-25 хв.

Перед подачею дайте трохи охолонути.