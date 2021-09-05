Если вы обожаете всякую выпечку, но иногда просто не хватает времени на приготовление, диетолог Андрей Невский поделился быстрым рецептом диетического десерта. Так, творожно-банановый пирог отлично подходит для тех любителей сладкого, которые не могут есть все пирожные и торты подряд из-за того, что придерживаются здорового питания.

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Творожный пирог с бананами

Ингредиенты:

обезжиренный творог – 200 граммов;

банан – 180 граммов;

граммов; яичный белок – 70 граммов;

граммов; армянский лаваш – 1 штука;

питьевой йогурт (1%) – 150 миллилитров.

Как приготовить диетический десерт

Хорошо взбейте белки. Один банан и творог смешайте блендером и добавьте йогурт. Аккуратно смешайте массу с белками. На дно формы выложите двухслойный лаваш. Второй банан нарежьте кольцами и выложите на лаваш, а творожную массу вылейте сверху. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 20 – 25 минут.

Перед подачей дайте немного остыть.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Творожный пирог с бананами

Безумно вкусный десерт! Отвезли его нашим друзьям-танцорам – те съели за 20 минут! Мы готовили дольше.

КБЖУ на 100 г: 103 / 10.2 / 0.6 / 14.3

Ингредиенты:

обезжиренный творог, 200 г

банан, 180 г

яичный белок, 70 г

армянский лаваш, 1 шт

питьевой йогурт (1%), 150 мл.

Приготовление:

Белки хорошо взбейте.

Один банан и творог смешайте блендером.

Добавьте йогурт и аккуратно смешайте массу с белками.

На дно формы, лучше силиконовой, выложите двухслойный лаваш.

Второй банан нарежьте кольцами и выложите на дно формы на лаваш.

Творожную массу вылейте сверху.

В разогретую до 180°C духовку поставьте выпекаться на 20-25 мин.