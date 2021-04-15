Понти дорожчі за гроші: 8 найнедолугіших способів виділитися з натовпу

Джерело:24 канал
Щоб справити враження, не обов'язково купувати дорогі речі, вишкрібаючи останнє з картки чи гаманця. І зовсім не потрібно розкидатися голослівними заявами, якщо їх немає чим підкріпити. Іноді стриманість та лаконізм – ідеальний спосіб показати, так би мовити, "крам лицем".
Але все це – не про героїв нашої добірки.
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