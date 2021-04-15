Чтобы произвести впечатление, не обязательно покупать дорогие вещи, выскребая последнее с карты или из кошелька. И вовсе не нужно делать громкие заявления, если их нечем подкрепить. Иногда сдержанность и лаконизм – идеальный способ показать, так сказать, "товар лицом".

Однако все это – не о героях нашей подборки. Читайте также: Машина времени: 10 ностальгических фото, которые вмиг возвратят вас в детство 1. Когда испытываешь необоримую потребность похвастаться покупками Фото shnyagi 2. Коронавирус понтам не помеха Фото news.armblog 3. Мужчина решил, что о его крутизне лучше всего расскажет размер камешка на перстне Фото ribalych 4. Когда хочется, чтобы все думали, что у тебя трехэтажный дом Фото trollno Интересно: 10 "шедевров" от строителей, не привыкших мыслить шаблонно: фото 5. "По-богатому". Ну хотя бы дверь Фото fasingur 6. Кажется, это офис императора Фото twitter 7. акшери-жизнь Фото fasingur 8. Главное – громкое название! Фото purosarcasmo