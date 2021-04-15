Понты дороже денег: 8 глупейших способов выделиться из толпы
Чтобы произвести впечатление, не обязательно покупать дорогие вещи, выскребая последнее с карты или из кошелька. И вовсе не нужно делать громкие заявления, если их нечем подкрепить. Иногда сдержанность и лаконизм – идеальный способ показать, так сказать, "товар лицом".
Источник:24 канал
Однако все это – не о героях нашей подборки.
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