Багато чоловіків сходять з розуму від мотоциклів та готові заплатити шалені кошти, аби отримати улюблену іграшку. Вартість деяких просто зашкалює. Тому насолоджуйтеся підбіркою 10 найдорожчих байків планети.

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Harley-Davidson – 1 мільйон доларів

Модель Harley-Davidson розроблена дизайнером Джеком Армстронгом і коштує 1 мільйон доларів. Серед характеристик відзначають потужний шестициліндровий двигун, дизайн і стиль. Крім цього, унікальність мотоцикла забезпечує його ексклюзивне забарвлення.



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Ultra Rare Porcupine – 750 000 доларів

Модель була розроблена ще під час Другої світової війни. Раніше він був експонатом музею, а зараз його можна придбати в Національному музеї мотоциклів для своєї колекції. Він для тих, хто любить ексклюзивні речі.



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Gold Plated Custom Chopper – 500 000 доларів

Корпус мотоцикла з вивернутим вперед кермом зроблений з металу – він весь манить золотим блиском. Байк більше підходить для виставок, ніж для доріг, тому він був представлений на Мотоциклетному шоу в Сіетлі.



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Vincent Black Shadow – 400 000 доларів

Це унікальний екземпляр, якому немає аналогів у світі. Модель вразила не тільки своїм ексклюзивним дизайном (всі без винятку деталі мотоцикла були чорного кольору), але і технічними характеристиками, розганяючись за кілька секунд до рекордних в той час 240 км / год! Мотоцикл назавжди увійшов в елітний модельний ряд двоколісної техніки.



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Ecosse FE Ti XX – 300 000 доларів

Байк оснащений алюмінієвим двигуном потужністю 225 к. с. Скромний і елегантний зовнішній вигляд приховує серйозні технічні можливості. Мотоцикл вважається потужним і швидкісним, оскільки може розганятися до 400 км/год.



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Hub less Harley Davidson – 155 000 доларів

Це ще один представник десятки найдорожчих мотоциклів у світі. У нього стандартні класичні форми від Harley Davidson з деякими, характерними тільки для даної моделі, деталями. Мотоцикли від Harley Davidson відомі своїм надзвичайним зовнішнім виглядом.



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Hildebrand Wolfmüller – 150 000 доларів

Це один із найперших та ексклюзивних мотоциклів. Дана модель зараз знаходиться в приватній колекції. Висока ціна через те що, він має історичну цінність, оскільки це перший мотоцикл у світі. Цей рідкісний екземпляр оснащений двоциліндровим та чотиритактним двигуном.



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Harley Davidson Rocker – 130 000 доларів

Rocker був створений на основі моделі німецької марки "House of Thunder". Кожна деталь наче не з нашого світу. Передня частина розташована під кутом 37 градусів до сидіння, яке знаходиться близько до заднього колеса. Мотоцикл виглядає приголомшливо.



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Coventry Eagle – 120 000 доларів

"Flying Eagle" – це найстаріша марка мотоциклів, які випускалися компанією "Royal Eagle Company". Мотоцикл не втратив своєї популярності майже через сто років і продовжує підкорювати сучасні дороги. У нього класичний дизайн, створений для цінителів старого, але надійного.



Фото motoart

Neiman Marcus Limited Edition Fighter – 110 000 доларів

Цей мотоцикл створений компанією "Confederate Motor Co". Корпус виконаний зі сталі, завдяки чому він виглядає ексклюзивно. Крім красивого екстер'єру, мотоцикл володіє високими швидкісними характеристиками.



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