Багато чоловіків сходять з розуму від мотоциклів та готові заплатити шалені кошти, аби отримати улюблену іграшку. Вартість деяких просто зашкалює. Тому насолоджуйтеся підбіркою 10 найдорожчих байків планети.

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Harley-Davidson – 1 мільйон доларів

Модель Harley-Davidson розроблена дизайнером Джеком Армстронгом і коштує 1 мільйон доларів. Серед характеристик відзначають потужний шестициліндровий двигун, дизайн і стиль. Крім цього, унікальність мотоцикла забезпечує його ексклюзивне забарвлення.

Мотоцикл harley-davidson
Фото catawiki

Ultra Rare Porcupine – 750 000 доларів

Модель була розроблена ще під час Другої світової війни. Раніше він був експонатом музею, а зараз його можна придбати в Національному музеї мотоциклів для своєї колекції. Він для тих, хто любить ексклюзивні речі.

Мотоцикл uitra rart
Фото bennetts

Gold Plated Custom Chopper – 500 000 доларів

Корпус мотоцикла з вивернутим вперед кермом зроблений з металу – він весь манить золотим блиском. Байк більше підходить для виставок, ніж для доріг, тому він був представлений на Мотоциклетному шоу в Сіетлі.

Мотоцикл gold plated
Фото pinterest

Vincent Black Shadow – 400 000 доларів

Це унікальний екземпляр, якому немає аналогів у світі. Модель вразила не тільки своїм ексклюзивним дизайном (всі без винятку деталі мотоцикла були чорного кольору), але і технічними характеристиками, розганяючись за кілька секунд до рекордних в той час 240 км / год! Мотоцикл назавжди увійшов в елітний модельний ряд двоколісної техніки.

Мотоцикл vincent black
Фото bennetts

Ecosse FE Ti XX – 300 000 доларів

Байк оснащений алюмінієвим двигуном потужністю 225 к. с. Скромний і елегантний зовнішній вигляд приховує серйозні технічні можливості. Мотоцикл вважається потужним і швидкісним, оскільки може розганятися до 400 км/год.

Мотоцикл ecosse FE TI XX
Фото pinterest

Hub less Harley Davidson – 155 000 доларів

Це ще один представник десятки найдорожчих мотоциклів у світі. У нього стандартні класичні форми від Harley Davidson з деякими, характерними тільки для даної моделі, деталями. Мотоцикли від Harley Davidson відомі своїм надзвичайним зовнішнім виглядом.

Мотоцикл hub less harley
Фото pinterest

Hildebrand Wolfmüller – 150 000 доларів

Це один із найперших та ексклюзивних мотоциклів. Дана модель зараз знаходиться в приватній колекції. Висока ціна через те що, він має історичну цінність, оскільки це перший мотоцикл у світі. Цей рідкісний екземпляр оснащений двоциліндровим та чотиритактним двигуном.

Мотоцикл
Фото motoart

Harley Davidson Rocker – 130 000 доларів

Rocker був створений на основі моделі німецької марки "House of Thunder". Кожна деталь наче не з нашого світу. Передня частина розташована під кутом 37 градусів до сидіння, яке знаходиться близько до заднього колеса. Мотоцикл виглядає приголомшливо.

Мотоцикл harley davidson
Фото pinterest

Coventry Eagle – 120 000 доларів

"Flying Eagle" – це найстаріша марка мотоциклів, які випускалися компанією "Royal Eagle Company". Мотоцикл не втратив своєї популярності майже через сто років і продовжує підкорювати сучасні дороги. У нього класичний дизайн, створений для цінителів старого, але надійного.

Фото coventry eagle
Фото motoart

Neiman Marcus Limited Edition Fighter – 110 000 доларів

Цей мотоцикл створений компанією "Confederate Motor Co". Корпус виконаний зі сталі, завдяки чому він виглядає ексклюзивно. Крім красивого екстер'єру, мотоцикл володіє високими швидкісними характеристиками.

Мотоцикл neiman marcus
Фото bennetts