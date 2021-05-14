Многие мужчины сходят с ума от мотоциклов и готовы заплатить огромные средства, чтобы получить любимую игрушку. Стоимость некоторых просто зашкаливает. Поэтому наслаждайтесь подборкой 10 самых дорогих байков планеты.

Читайте также: 10 интересных фактов, которых вы могли не знать о мотоциклах

Harley-Davidson - 1 миллион долларов

Модель Harley-Davidson разработана дизайнером Джеком Армстронгом и стоит 1 миллион долларов. Среди характеристик отмечают мощный шестицилиндровый двигатель, дизайн и стиль. Кроме этого, уникальность мотоцикла обеспечивает его эксклюзивная окраска.

Мотоцикл harley-davidson
Фото catawiki

Ultra Rare Porcupine – 750 000 долларов

Модель была разработана еще во время Второй мировой войны. Ранее он был экспонатом музея, а сейчас его можно приобрести в Национальном музее мотоциклов для своей коллекции. Он для тех, кто любит эксклюзивные вещи.

Мотоцикл uitra rart
Фото bennetts

Gold Plated Custom Chopper – 500 000 долларов

Корпус мотоцикла с вывернутым вперед рулем сделан из металла – он весь манит золотым блеском. Байк больше подходит для выставок, чем для дорог, поэтому он был представлен на Мотоциклетном шоу в Сиэтле.

Мотоцикл gold plated
Фото pinterest

Vincent Black Shadow – 400 000 долларов

Это уникальный экземпляр, которому нет аналогов в мире. Модель поразила не только своим эксклюзивным дизайном (все без исключения детали мотоцикла были черного цвета), но и техническими характеристиками, разгоняясь за несколько секунд до рекордных в то время 240 км/ч! Мотоцикл навсегда вошел в элитный модельный ряд двухколесной техники.

Мотоцикл vincent black
Фото bennetts

Ecosse FE Ti XX – 300 000 долларов

Байк оснащен алюминиевым двигателем мощностью 225 л. с. Скромный и элегантный внешний вид скрывает серьезные технические возможности. Мотоцикл считается мощным и скоростным, поскольку может развивать 400 км / ч.

Мотоцикл ecosse FE TI XX
Фото pinterest

Hub less Harley Davidson – 155 000 долларов

Это еще один представитель десятки самых дорогих мотоциклов в мире. У него стандартные классические формы от Harley Davidson с некоторыми характерными только для данной модели деталями. Мотоциклы от Harley Davidson известны своим впечатляющим внешним видом.

Мотоцикл hub less harley
Фото pinterest

Hildebrand Wolfmüller – 150 000 долларов

Это один из первых и эксклюзивных мотоциклов. Данная модель сейчас находится в частной коллекции. Высокая цена за то, что он имеет историческую ценность, так как это первый мотоцикл в мире. Этот редкий экземпляр оснащен двухцилиндровым и четырехтактным двигателем.

Мотоцикл
Фото motoart

Harley Davidson Rocker – 130000 долларов

Rocker был создан на основе модели немецкой марки "House of Thunder". Каждая деталь будто не из нашего мира. Передняя часть расположена под углом 37 градусов к сиденью, которое находится близко к заднему колесу. Мотоцикл выглядит потрясающе.

Мотоцикл harley davidson
Фото pinterest

Coventry Eagle – 120000 долларов

"Flying Eagle" – это старейшая марка мотоциклов, которые выпускались компанией "Royal Eagle Company". Мотоцикл не утратил своей популярности почти через сто лет и продолжает покорять современные дороги. У него классический дизайн, созданный для ценителей старого, но надежного.

Фото coventry eagle
Фото motoart

Neiman Marcus Limited Edition Fighter – 110 000 долларов

Этот мотоцикл создан компанией "Confederate Motor Co". Корпус выполнен из стали, благодаря чему он выглядит эксклюзивно. Кроме красивого экстерьера, мотоцикл обладает высокими скоростными характеристиками.

Мотоцикл neiman marcus
Фото bennetts