Многие мужчины сходят с ума от мотоциклов и готовы заплатить огромные средства, чтобы получить любимую игрушку. Стоимость некоторых просто зашкаливает. Поэтому наслаждайтесь подборкой 10 самых дорогих байков планеты.

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Harley-Davidson - 1 миллион долларов

Модель Harley-Davidson разработана дизайнером Джеком Армстронгом и стоит 1 миллион долларов. Среди характеристик отмечают мощный шестицилиндровый двигатель, дизайн и стиль. Кроме этого, уникальность мотоцикла обеспечивает его эксклюзивная окраска.



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Ultra Rare Porcupine – 750 000 долларов

Модель была разработана еще во время Второй мировой войны. Ранее он был экспонатом музея, а сейчас его можно приобрести в Национальном музее мотоциклов для своей коллекции. Он для тех, кто любит эксклюзивные вещи.



Фото bennetts

Gold Plated Custom Chopper – 500 000 долларов

Корпус мотоцикла с вывернутым вперед рулем сделан из металла – он весь манит золотым блеском. Байк больше подходит для выставок, чем для дорог, поэтому он был представлен на Мотоциклетном шоу в Сиэтле.



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Vincent Black Shadow – 400 000 долларов

Это уникальный экземпляр, которому нет аналогов в мире. Модель поразила не только своим эксклюзивным дизайном (все без исключения детали мотоцикла были черного цвета), но и техническими характеристиками, разгоняясь за несколько секунд до рекордных в то время 240 км/ч! Мотоцикл навсегда вошел в элитный модельный ряд двухколесной техники.



Фото bennetts

Ecosse FE Ti XX – 300 000 долларов

Байк оснащен алюминиевым двигателем мощностью 225 л. с. Скромный и элегантный внешний вид скрывает серьезные технические возможности. Мотоцикл считается мощным и скоростным, поскольку может развивать 400 км / ч.



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Hub less Harley Davidson – 155 000 долларов

Это еще один представитель десятки самых дорогих мотоциклов в мире. У него стандартные классические формы от Harley Davidson с некоторыми характерными только для данной модели деталями. Мотоциклы от Harley Davidson известны своим впечатляющим внешним видом.



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Hildebrand Wolfmüller – 150 000 долларов

Это один из первых и эксклюзивных мотоциклов. Данная модель сейчас находится в частной коллекции. Высокая цена за то, что он имеет историческую ценность, так как это первый мотоцикл в мире. Этот редкий экземпляр оснащен двухцилиндровым и четырехтактным двигателем.



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Harley Davidson Rocker – 130000 долларов

Rocker был создан на основе модели немецкой марки "House of Thunder". Каждая деталь будто не из нашего мира. Передняя часть расположена под углом 37 градусов к сиденью, которое находится близко к заднему колесу. Мотоцикл выглядит потрясающе.



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Coventry Eagle – 120000 долларов

"Flying Eagle" – это старейшая марка мотоциклов, которые выпускались компанией "Royal Eagle Company". Мотоцикл не утратил своей популярности почти через сто лет и продолжает покорять современные дороги. У него классический дизайн, созданный для ценителей старого, но надежного.



Фото motoart

Neiman Marcus Limited Edition Fighter – 110 000 долларов

Этот мотоцикл создан компанией "Confederate Motor Co". Корпус выполнен из стали, благодаря чему он выглядит эксклюзивно. Кроме красивого экстерьера, мотоцикл обладает высокими скоростными характеристиками.



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