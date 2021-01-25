Сейчас многие люди в связи с пандемией начали работать из дома, и конечно для многих это все превратилось в стресс и повлияло на психическое здоровье. Но все же можно найти способ, который поможет работать дома и при этом не стресовать.

Нужно соблюдать несколько советов, которые помогут вам избежать стрессовых ситуаций работая в дома, советуют Идеи 24.

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Используйте много света

Теперь, когда рано темнеет, важно использовать как можно больше света, поскольку это лучший способ бороться со стрессом и повышать настроение.

Яркий свет заставляет нас чувствовать себя хорошо. Также доказано, что естественный свет может уменьшить стресс, сонливость и увеличить производительность.



Свет влияет не только на настроение, но и на зрение / Фото pinterest

Естественный свет имеет много преимуществ для нашего здоровья и самочувствия. Влияние естественного света увеличивает выработку организмом серотонина, гормона, который повышает настроение, положительно влияет на концентрацию, производительность и качество сна.

Также естественный свет отвечает за производство витамина D.

Покрасьте комнату светлыми красками

Покрасить комнату в светлые, естественные цвета – идеальный способ подать руку душевному спокойствию.



Нужно заботиться не только о своем здоровье, но и о душевном спокойствии / Фото pinterest

Розовый, светло-зеленый и нейтральные, как бежевый и серый, могут создать успокаивающую атмосферу. А вот оттенки синего и желтого могут помочь вызвать чувство оптимизма и позитива.

Держите растения дома

Комнатные растения рядом с рабочим местом – это не только отличный способ украсить ваш дом, но и возможность улучшить ваше психическое здоровье. Многие исследования показали, что растения улучшают концентрацию и производительность, снижают уровень стресса и регулируют настроение.



Растения у рабочего места создадут хороший микроклимат / Фото pinterest

Создайте атмосферу покоя

Многим из нас известна идея зажечь свечу, чтобы создать ощущение покоя, так почему бы не использовать такой прием в своей рабочем среде?



Работать намного легче, когда в доме уютно / Фото pinterest

Если наш дом стал местом, где мы проводим много времени, важно подумать о том, как мы можем сделать его как можно более комфортным.