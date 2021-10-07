Як приготувати ризотто з гречки, розповіла нутриціологиня Надія Андрєєва. Готується воно дуже просто – ви витратите лише 10 хвилин на кухні, а на столі буде здорова і суперсмачна альтернатива звичайному рису з овочами. Крім цього, у вас не залишить відчуття важкості після їжі, при цьому, що страва дуже ситна. Мерщій зберігайте крутий рецепт та експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!
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Ризотто з гречки і зеленого горошку: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 1 склянка сирої зеленої гречки;
- 1 чайна ложка яблучного оцту;
- 2 склянки замороженого зеленого горошку;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 2 склянки овочевого бульйону;
- 2 зубчики часнику;
- 2 склянки листя шпинату;
- 1/4 склянки листя м'яти;
- 1/2 чайної ложки лимонної цедри (за бажанням);
- мелений перець – на ваш смак;
- морська сіль – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Покладіть гречану крупу у миску і залийте її холодною водою з яблучним оцтом. Залиште мінімум на три години або на ніч. Потім гречку ретельно промийте і відкладіть в сторону.
- Закип'ятіть воду у каструлі і додайте заморожений зелений горошок. Варіть протягом 1 хвилини, потім процідіть і промийте холодною водою, щоб він охолов. Відкладіть в сторону.
- У великій сковороді нагрійте оливкову олію на середньому вогні і додайте подрібнений часник та тушкуйте його приблизно 1 хвилину. Тоді висипте гречку і ретельно перемішайте.
- Влийте овочевий бульйон і зменште вогонь.
- Тим часом покладіть половину гороху, а також всю м'яту, шпинат і кілька ложок води в блендер та збийте до однорідної пасти. При необхідності додайте трохи води. Тоді висипте увесь горошок і продовжуйте збивати.
- Вилийте отриману пасту з горошку в сотейник з гречкою і перемішайте. Додайте цедру лимона.
- Готуйте ще п'ять хвилин або поки гречка не стане al dente і велика частина бульйону не вбереться. Приправте сіллю і перцем.
Смачного!
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Гречане ризотто / Фото instagram
Текст публікації Надії Андрєєвої:
Ризотто з гречки і зеленого горошку
Це ризотто дуже-дуже просте в приготуванні. Готується всього 10 хвилин і у вас на столі здорова і суперсмачна альтернатива звичайному ризотто. Збережіть легкий рецепт
Інгредієнти:
1 склянка не приготовленої зеленої гречки
1 чайна ложка яблучного оцту
2 склянки замороженого зеленого горошку
1 столова ложка оливкової олії
2 склянки овочевого бульйону
2 зубчики часнику дрібно нарізаних
2 склянки листя шпинату
1/4 склянки листя м'яти
1/2 чайної ложки лимонної цедри (за бажанням)
мелений перець за смаком
морська сіль за смаком
інструкції:
Покладіть гречану крупу в миску і залийте холодною водою з яблучним оцтом. Залиште мінімум на три години або на ніч. Потім крупу ретельно промийте і відкладіть в сторону.
Закип'ятіть воду на середньому вогні в каструлі середнього розміру і додайте заморожений зелений горошок. Варіть протягом 1 хвилини, потім процідіть і промийте горошок холодною водою, щоб він охолов. Відкладіть в сторону.
У великій сковороді нагрійте оливкову олію на середньому вогні і додайте часник і тушкуйте його приблизно 1 хвилину або до появи запаху.
Додати гречану крупу і ретельно перемішайте.
Влийте овочевий бульйон і зменшіть вогонь.
Тим часом покладіть половину бланшованого гороху, а також всю м'яту, шпинат і кілька ложок води в блендер і збийте до однорідної пасти. При необхідності додайте трохи води.
Додайте, що залишився горошок і ще деякий час збивайте, але важливо зберегти деяку текстуру.
Вилийте отриману пасту з горошку в сотейник з гречкою і перемішайте. Додайте цедру лимона.
Готуйте ще п'ять хвилин або поки гречка не стане al dente і велика частина бульйону не вбереться.
Приправити сіллю і перцем і їжте із задоволенням!