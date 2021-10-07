Як приготувати ризотто з гречки, розповіла нутриціологиня Надія Андрєєва. Готується воно дуже просто – ви витратите лише 10 хвилин на кухні, а на столі буде здорова і суперсмачна альтернатива звичайному рису з овочами. Крім цього, у вас не залишить відчуття важкості після їжі, при цьому, що страва дуже ситна. Мерщій зберігайте крутий рецепт та експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!

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Ризотто з гречки і зеленого горошку: покроковий рецепт

Інгредієнти:

1 склянка сирої зеленої гречки;

1 чайна ложка яблучного оцту;

2 склянки замороженого зеленого горошку;

1 столова ложка оливкової олії;

2 склянки овочевого бульйону;

2 зубчики часнику;

2 склянки листя шпинату;

1/4 склянки листя м'яти;

1/2 чайної ложки лимонної цедри (за бажанням);

мелений перець – на ваш смак;

морська сіль – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Покладіть гречану крупу у миску і залийте її холодною водою з яблучним оцтом. Залиште мінімум на три години або на ніч. Потім гречку ретельно промийте і відкладіть в сторону. Закип'ятіть воду у каструлі і додайте заморожений зелений горошок. Варіть протягом 1 хвилини, потім процідіть і промийте холодною водою, щоб він охолов. Відкладіть в сторону. У великій сковороді нагрійте оливкову олію на середньому вогні і додайте подрібнений часник та тушкуйте його приблизно 1 хвилину. Тоді висипте гречку і ретельно перемішайте. Влийте овочевий бульйон і зменште вогонь. Тим часом покладіть половину гороху, а також всю м'яту, шпинат і кілька ложок води в блендер та збийте до однорідної пасти. При необхідності додайте трохи води. Тоді висипте увесь горошок і продовжуйте збивати. Вилийте отриману пасту з горошку в сотейник з гречкою і перемішайте. Додайте цедру лимона. Готуйте ще п'ять хвилин або поки гречка не стане al dente і велика частина бульйону не вбереться. Приправте сіллю і перцем.

Смачного!

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Гречане ризотто / Фото instagram

Текст публікації Надії Андрєєвої:

Ризотто з гречки і зеленого горошку

Це ризотто дуже-дуже просте в приготуванні. Готується всього 10 хвилин і у вас на столі здорова і суперсмачна альтернатива звичайному ризотто. Збережіть легкий рецепт

Інгредієнти:

1 склянка не приготовленої зеленої гречки

1 чайна ложка яблучного оцту

2 склянки замороженого зеленого горошку

1 столова ложка оливкової олії

2 склянки овочевого бульйону

2 зубчики часнику дрібно нарізаних

2 склянки листя шпинату

1/4 склянки листя м'яти

1/2 чайної ложки лимонної цедри (за бажанням)

мелений перець за смаком

морська сіль за смаком

інструкції:

Покладіть гречану крупу в миску і залийте холодною водою з яблучним оцтом. Залиште мінімум на три години або на ніч. Потім крупу ретельно промийте і відкладіть в сторону.

Закип'ятіть воду на середньому вогні в каструлі середнього розміру і додайте заморожений зелений горошок. Варіть протягом 1 хвилини, потім процідіть і промийте горошок холодною водою, щоб він охолов. Відкладіть в сторону.

У великій сковороді нагрійте оливкову олію на середньому вогні і додайте часник і тушкуйте його приблизно 1 хвилину або до появи запаху.

Додати гречану крупу і ретельно перемішайте.

Влийте овочевий бульйон і зменшіть вогонь.

Тим часом покладіть половину бланшованого гороху, а також всю м'яту, шпинат і кілька ложок води в блендер і збийте до однорідної пасти. При необхідності додайте трохи води.

Додайте, що залишився горошок і ще деякий час збивайте, але важливо зберегти деяку текстуру.

Вилийте отриману пасту з горошку в сотейник з гречкою і перемішайте. Додайте цедру лимона.

Готуйте ще п'ять хвилин або поки гречка не стане al dente і велика частина бульйону не вбереться.

Приправити сіллю і перцем і їжте із задоволенням!