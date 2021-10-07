Как приготовить ризотто из гречки, рассказала нутрициолог Надежда Андреева. Готовится оно очень просто – вы потратите всего 10 минут на кухне, а на столе будет здоровая и супервкусная альтернатива обычному рису с овощами. Кроме этого, у вас не будет чувства тяжести после еды, при этом, что блюдо очень сытное. Скорее сохраняйте крутой рецепт и экспериментируйте на кухне вместе с Идеи 24!
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Ризотто из гречки и зеленого горошка: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакан сырой зеленой гречки;
- 1 чайная ложка яблочного уксуса;
- 2 стакана замороженного зеленого горошка;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 стакана овощного бульона;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 стакана листьев шпината;
- 1/4 стакана листьев мяты;
- 1/2 чайной ложки лимонной цедры (по желанию);
- молотый перец – на ваш вкус;
- морская соль – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Положите гречневую крупу в миску и залейте ее холодной водой с яблочным уксусом. Оставьте минимум на 3 часа или на ночь. Затем гречку тщательно промойте и отложите в сторону.
- Вскипятите воду в кастрюле и добавьте замороженный зеленый горошек. Варите в течение 1 минуты, затем процедите и ополосните холодной водой, чтобы он остыл. Отложите в сторону.
- В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне и добавьте измельченный чеснок и тушите его примерно 1 минуту. Тогда высыпьте гречку и тщательно перемешайте.
- Влейте овощной бульон и уменьшите огонь.
- Между тем положите половину гороха, а также всю мяту, шпинат и несколько ложек воды в блендер и взбейте до однородной пасты. При необходимости добавьте немного воды. Тогда высыпьте весь горошек и продолжайте взбивать.
- Вылейте полученную пасту из горошка в сотейник с гречкой и перемешайте. Добавьте цедру лимона.
- Готовьте еще пять минут или пока гречка не станет al dente и большая часть бульона не впитается. Приправьте солью и перцем.
Приятного аппетита!
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Гречневый ризотто / Фото instagram
Текст публикации Надежды Андреевой:
Ризотто из гречки и зеленого горошка
Это ризотто очень-очень простое в приготовлении. Готовится всего 10 минут и у вас на столе здоровая и супервкусная альтернатива обычному ризотто. Сохраните легкий рецепт
Ингредиенты:
1 стакан не приготовленной зеленой гречки
1 чайная ложка яблочного уксуса
2 стакана замороженного зеленого горошка
1 столовая ложка оливкового масла
2 стакана овощного бульона
2 зубчика чеснока мелко нарезанных
2 стакана листьев шпината
1/4 стакана листьев мяты
1/2 чайной ложки лимонной цедры ( по желанию)
молотый перец по вкусу
морская соль по вкусу
Инструкции:
Положите гречневую крупу в миску и залейте холодной водой с яблочным уксусом. Оставьте минимум на 3:00 или на ночь. Затем крупу тщательно промойте и отложите в сторону.
Вскипятите воду на среднем огне в кастрюле среднего размера и добавьте замороженный зеленый горошек. Варите в течение 1 минуты, затем процедите и ополосните горошек холодной водой, чтобы он остыл. Отложите в сторону.
В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне и добавьте чеснок и тушите его примерно 1 минуту или до появления запаха.
Добавить гречневую крупу и тщательно перемешайте.
Влейте овощной бульон и уменьшите огонь.
Между тем положите половину бланшированного гороха, а также всю мяту, шпинат и несколько ложек воды в блендер и взбейте до однородной пасты. При необходимости добавьте немного воды.
Добавьте оставшийся горошек и еще некоторое время взбивайте, но важно сохранить некоторую текстуру.
Вылейте полученную пасту из горошка в сотейник с гречкой и перемешайте. Добавьте цедру лимона.
Готовьте еще пять минут или пока гречка не станет al dente и большая часть бульона не впитается.
Приправить солью и перцем и ешьте с удовольствием!