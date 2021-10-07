Как приготовить ризотто из гречки, рассказала нутрициолог Надежда Андреева. Готовится оно очень просто – вы потратите всего 10 минут на кухне, а на столе будет здоровая и супервкусная альтернатива обычному рису с овощами. Кроме этого, у вас не будет чувства тяжести после еды, при этом, что блюдо очень сытное. Скорее сохраняйте крутой рецепт и экспериментируйте на кухне вместе с Идеи 24!

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Ризотто из гречки и зеленого горошка: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 стакан сырой зеленой гречки;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

2 стакана замороженного зеленого горошка;

1 столовая ложка оливкового масла;

2 стакана овощного бульона;

2 зубчика чеснока;

2 стакана листьев шпината;

1/4 стакана листьев мяты;

1/2 чайной ложки лимонной цедры (по желанию);

молотый перец – на ваш вкус;

– морская соль – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Положите гречневую крупу в миску и залейте ее холодной водой с яблочным уксусом. Оставьте минимум на 3 часа или на ночь. Затем гречку тщательно промойте и отложите в сторону. Вскипятите воду в кастрюле и добавьте замороженный зеленый горошек. Варите в течение 1 минуты, затем процедите и ополосните холодной водой, чтобы он остыл. Отложите в сторону. В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне и добавьте измельченный чеснок и тушите его примерно 1 минуту. Тогда высыпьте гречку и тщательно перемешайте. Влейте овощной бульон и уменьшите огонь. Между тем положите половину гороха, а также всю мяту, шпинат и несколько ложек воды в блендер и взбейте до однородной пасты. При необходимости добавьте немного воды. Тогда высыпьте весь горошек и продолжайте взбивать. Вылейте полученную пасту из горошка в сотейник с гречкой и перемешайте. Добавьте цедру лимона. Готовьте еще пять минут или пока гречка не станет al dente и большая часть бульона не впитается. Приправьте солью и перцем.

Приятного аппетита!

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Гречневый ризотто / Фото instagram

Текст публикации Надежды Андреевой:

Ризотто из гречки и зеленого горошка

Это ризотто очень-очень простое в приготовлении. Готовится всего 10 минут и у вас на столе здоровая и супервкусная альтернатива обычному ризотто. Сохраните легкий рецепт

Ингредиенты:

1 стакан не приготовленной зеленой гречки

1 чайная ложка яблочного уксуса

2 стакана замороженного зеленого горошка

1 столовая ложка оливкового масла

2 стакана овощного бульона

2 зубчика чеснока мелко нарезанных

2 стакана листьев шпината

1/4 стакана листьев мяты

1/2 чайной ложки лимонной цедры ( по желанию)

молотый перец по вкусу

морская соль по вкусу

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