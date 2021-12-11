Різдво у повітрі: тіктокерка показала, як створити у будинку новорічний запах

11 грудня 2021 , 10:22
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Тікток Шеннон Дороті

З настанням зимових свят будинки наповнюються новорічними декораціями та святковими мелодіями. Щоб доповнити різдвяну атмосферу, тіктокерка-домогосподарка запропонувала створити у приміщенні особливий аромат, який асоціюється зі святами.

DIY-блогерка Шеннон Дороті поділилася сімейним рецептом новорічного запаху. У короткому відео жінка розповіла, які інгредієнти створять незабутню атмосферу вдома.

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Тіктокерка-мільйонерка пояснила, що для аромату Різдва треба всього 5 інгредієнтів.

Всі захочуть прийти до вас додому, тому що там так приємно пахне,
– запевнила жінка.

athomewithshannon

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Holly Jolly Christmas - Michael Bublé

Що треба для ароматичного горщика

Дороті пропонує покласти до горщика чи каструлі 5 складових:

  • Журавлину
  • Скибочки апельсину
  • Палички кориці
  • Гвоздику
  • Гілочки розмарину

Блогерка зазначила, що інгредієнти вона заливає водою та кип’ятить.

Мої бабуся і мама робили це щороку на свята, з того часу, як я була маленькою дівчинкою. Люди люблять робити цей рецепт вдома і відчувати, як він чудово пахне. Це справді додає чарівної атмосфери у вашому домі під час свят,
– зазначила Дороті.

Автор: Ярослава Прадід